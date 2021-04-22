Ельзу Госк без вагань можна назвати іконою стилю. Манекенниця володіє бездоганним смаком щодо вибору одягу та створення образів, якими привертає увагу. Молода матуся приготувала для сотні тисяч прихильників новий аутфіт, який кожен може приміряти для прогулянки містом.

Ангел "Victoria's Secret" після народження донечки не забула про свій блог в інстаграмі, за яким слідкують понад 6 мільйонів користувачів. Знаменита манекенниця продовжує дивувати поціновувачів її стилю новими образами.

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Голубоока білявка продемонструвала стильний образ, яким може надихнутися кожна модниця. Для прогулянки Ельза обрала лаконічне вбрання, яке виглядає досить цікаво.

Образ Ельзи Госк

Шведська модель любить яскравий та трендовий образ. Навіть для створення простих образів Ельза обирає щось незвичайного крою чи кольору.

Обираючи вбрання Госк зупинила свою увагу на широких джинсах з принтом у вигляді маленьких червоних троянд та насичених салатових листочків. До них модель підібрала об’ємний брудно-молочний светр з дуже довгими рукавами, які вона добряче підкотила.

Образ доповнила улюблена зелена сумочка Ельзи – Bottega Veneta The Mini Jodie, яка була названа в честь акторки Джоді Фостер. Також модниця вже не вперше одягає зелено-жовті кросівки Nike.

Цього разу красуня заховала своє обличчя від камери, прикрившись кучерявим волоссям. Однак на кадрі можна розгледіти, що завершальним штрихом цього аутфіту стали чорні сонцезахисні окуляри.



Стильний образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму



Стильний образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму