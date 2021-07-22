Який купальник обрати у відпустку: модні фасони показує француженка Жюлі Феррері

Французька модниця Жюлі Феррері живе в столиці Корсики – місті Аяччо. Інфлюенсерка часто проводить час на пляжі, демонструючи своїм прихильникам модні купальники. Якщо ви збираєтеся у відпустку, надихайтеся пляжними образами красуні Жюлі.

Архітекторка Жюлі Феррері – володарка справжнього французького стилю. Дівчина з бездоганним смоком часто показує у своєму інстаграмі модні купальники. Здебільшого Жюлі обирає класичні моделі, які не так швидко виходять з моди.

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Француженки люблять класику, яка не виходить з моди завдяки своїй універсальності та практичності, тому рідко одягають супертрендові вироби. Вони скоріше віддадуть перевагу базовим кольорам та простому крою, який не буде привертати зайву увагу. Попри це, всі купальники стильні та цікаві, тож їх хочеться приміряти на собі.

В арсеналі купальників стильної Жюлі Феррарі немає перевернутих бікіні чи виробів кроше, натомість це не заважає їй підкреслювати пляжними виробами свою струнку талію та бездоганну фігуру.

Цього літа блогерка обирає на пляж зелений велюровий купальник австралійського бренду Triangl. Яблучний відтінок відмінно підкреслює засмагу та її темно-русявий відтінок волосся. Образ вона доповнила сонцезахисними окулярами, солом'яним капелюхом з широкою стрічкою і об'ємною сумкою з рафії.

Жюлі також обирає чорний базовий купальник з трусами на високій посадці, які допомагають приховати недоліки. Ніжний пляжний look вона довершує солом’яним капелюхом та золотистими прикрасами.

Дівчина також має білий купальник на зав’язках, який можна довершити трендовими сорочками різних кольорів. Для відпочинку в готелі інфлюенсерка обрала зелену сорочку та чорні сонцезахисні окуляри.

Інфлюенсерка поповнила свою базу класичних кольорів ще одним модним кольором. Жюлі обрала синій купальник на одне плече. Свій аутфіт вона довершила хвостом вгорі, який зав’язала синьою резинкою.

Француженка також похизувалася червоним виробом на широких зав’язках, та суцільним синім оксамитовим купальником.