Як носити ніжний лавандовий колір: стильні образи знаменитостей

Чим ближче наближається весна, тим більше нам хочеться у свої гардероби внести кольорових фарб. Серед ніжних кольорів, які роблять образ привабливим – лавандовий, які fashion-експерти радять наполегливо поєднувати зі звичними буденними елементами гардеробу, роблячи образ яскравішим.

Джерело: Harper’s Bazaar

Найсприятливіше середовище для лавандового кольору – бежева гама.

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Лавандовий + бежевий

Стрітстайлери радять не обмежуватися приглушеними молочними відтінками, а поєднувати лавандовий з цегляним, насиченим карамельним та світло-коричневим.

Сміливо використовуйте монохромні образи в бузковому кольорі, доповнюючи їх лаконічними золотистими аксесуарами.



Лавандовий чудово поєднується з бежевим кольором / IMAXTREE

Лавандовий + м'ятний

Поєднавши лавандовий з м’ятно-зеленою палітрою, ви отримаєте справжній вибух літнього настрою посеред зими. Створити образ за прикладом морозива зі смаком "бабл-гам" досить просто. Одягніть м’ятний светр та накиньте зверху на нього лавандовий жакет, або ж приміряйте світло-фіолетове пальто. Від такого поєднання просто неможливо відірватися.



Лавандовий та салатовий допоможуть освіжити ваш образ / IMAXTREE

Лавандовий + червоний

Найбільш незвичайна комбінація з лавандовим – червоний колір. Якщо таке поєднання здається вам занадто сміливим – почніть з аксесуарів: додайте до лавандового пальта лаконічну червону сумку.

Втім стилісти зазначають, що такого поєднання боятися не варто, адже навіть найнесподіваніші образи в стилі колорблок не виглядають надто яскравими при комбінації цих відтінків.



Лавандовий та червоний – сміливе, але стильне поєднання / IMAXTREE

Лавандовий + синій

Ну і звісно, неможливо пропустити синій колір в парі із зефірним лавандовим відтінком. Поєднати блакитні джинси з лавандовим светром – хороша ідея. Яскравішим образ допоможуть зробити грубі козаки або яскравий пуховик.

Поєднуйте лавандовий з яскраво-блакитними шапками, небесними блузами і темно-синім діловим костюмом.



Лавандовий та синій – ідеальне комбо / IMAXTREE