Перше шоу Victoria's Secret пройшло в нью-йоркському готелі Plaza, а по подіуму ходили суперзірки того часу – Стефані Сеймур, Вероніка Вебб і Беверлі Піл. Правда, тоді у них не було крил і їх ще не називали "ангелами". Дівчата просто демонстрували білизну досить демократичного бренду.

Важливо "Ангелів" Victoria's Secret більше не буде: білизняний бренд представив нові обличчя



Victoria's Secret Show 1995 / Vogue



Анжеліка Калліо на Victoria's Secret Show 1995 / Vogue

Однак вже тоді в перших рядах сиділи відомі бізнесмени та музиканти – мільйонер Дональд Трамп та музикант Рассел Сімонс.



Беверлі Піл на Victoria's Secret Show 1995 / Vogue

"У порівнянні з сучасними шоу ми були дуже одягнені – крім білизни, на нас були надіті кардигани, в руках були ділові сумочки, але я все одно ніяковіла", – пригадує модель Катрін Маккорд.



Катрін Маккорд на Victoria's Secret Show 1995 / Vogue

Одна з найбільш затребуваних моделей 1990-х Гейл Елліот також згадує про перший шоу Victoria's Secret з теплотою і сміється, що на показах Versace на ній часом було менше одягу, ніж на тому показі білизни.



Гейл Елліот на Victoria's Secret Show 1995 / Vogue



Вероніка Вебб на Victoria's Secret Show 1995 / Vogue

А модель, яка відкрила це історичне шоу – Інгрід Сейнхейв, навпаки, спочатку була збентежена, адже до цього вона ходила на кутюрних показах Valentino і Christian Dior.



Інгрід Сейнхейв на Victoria's Secret Show 1995 / Vogue