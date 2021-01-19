У 2021 році особливу популярність серед усіх моделей джинсів займають класичні та універсальні прямі джинси, які стануть базовим елементом гардероба в новому сезоні. Як підібрати пару до mom jeans або джинсів-слоучів – дивіться в матеріалі.

Джинси штурмом беруть світові модні подіуми, пише Новое время Life. Сьогодні джинси є невід’ємним елементом жіночого гардероба. Вони є улюбленим одягом мільйонів модниць в цілому світі.

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Дівчата незалежно від віку та типу фігури колекціонують нові моделі, використовуючи їх не лише у повсякденних образах. Любов до джинсів показують і дизайнери, які кожен сезон включають джинси у свої модні покази.

За словами стилістів, тренди взуттєвої моди дозволять експериментувати зі стилем та поєднувати мішкуваті моделі джинсів не лише з кросівками.

З чим носити широкі джинси у 2021 році

Туфлі з гострим носком

Найкраще поєднання прямих широких джинсів з туфлями на підборах з гострим носком. В парі із розслабленим денімом туфлі стають ідеальним вибором для casual-образу та ділового аутфіту.

Босоніжки з тонким ремінцем

Сандалі та босоніжки з ремінцем продовжують тримати топ-позиції у весняно-літній період. В дуеті з мішкуватими джинсами така пара взуття ідеально збалансує образ.

Масивні кросівки

Для створення простого та невимушеного образу ідеально підійдуть нові масивні кросівки. В дуеті з розслабленим оверсайз-денімом така пара взуття стане невід’ємною класикою в повсякденному гардеробі.

Черевики на підборах

Ті, хто люблять носити об’ємні джинси, можуть зробити ставку на шкіряних та замшевих чоботах на стійкому каблуці.

Ковбойські черевики

Черевики в ковбойському стилі ще не зійшли з модних радарів, тож займають не останні позиції в гардеробах модниць. Щоб створити невимушений образ, стилісти радять поєднувати їх з розслабленим денімом.