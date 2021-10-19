Светр – одна з базових речей дівчат з північних столиць. У шафах скандинавок можна знайти речі спокійних тонів, з V-вирізами, трендові смугасті або яскраві кольорові.

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Молочний

Скандинавська стилістка та модна блогерка Перніль Тейсбек демонструє для своїх прихильників витриманий та мінімалістичний гардероб.

Особливе місце в шафі цієї модниці займають светри в молочному кольорі. Вона їх носить як сукню в парі з чоботами на масивній підошві, пов’язує на плечі поверх тренчу та поєднує з класичними мініспідницями.



Стильні светри скандинавських модниць / Фото з інстаграму



Стильні светри скандинавських модниць / Фото з інстаграму

Короткий

Fashion-блогерка Аннемік Кессельс носить вкорочені светри у будь-яку погоду. Щоб не змерзнути в холодну пору, скандинавка поєднує їх зі штанами на високій посадці.



Стильні светри скандинавських модниць / Фото з інстаграму



Стильні светри скандинавських модниць / Фото з інстаграму

Смугастий

Одна з найвідоміших інфлюенсерок Швеції Каролін Бломст регулярно публікує в інстаграмі свої модні образи. Серед них найбільше переважає светр у смужку, який цієї осені перебуває на піку популярності.



Стильні светри скандинавських модниць / Фото з інстаграму



Стильні светри скандинавських модниць / Фото з інстаграму

V-виріз

Білявка Жанет Медсен є однією з головних героїнь стрітстайл-хронік у Копенгагені. Вона обожнює светри з глибоким V-вирізом, або вибирає моделі на змійці, щоб відкрити шию.



Стильні светри скандинавських модниць / Фото з інстаграму



Стильні светри скандинавських модниць / Фото з інстаграму

Кольоровий

Данська модниця Емілі Сіндлев дуже любить яскраве вбрання. У її гардеробі чимало светрів найнасиченіших відтінків – від лаймового до яскраво-рожевого.



Стильні светри скандинавських модниць / Фото з інстаграму