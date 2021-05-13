Які сонцезахисні окуляри носять модниці інстаграму: добірка стильних аксесуарів

Сонцезахисні окуляри – улюблений аксесуар усіх знаменитостей та модниць. Окрім того, що вони оберігають очі від сонячного проміння, окуляри прекрасно доповнюють образ в будь-яку пору року. Тренди цього сезону показали, що обрати лише одну пару буде складно. Дизайнери представили чимало цікавих та стильних виробів, які вже активно носять модниці інстаграму.

Модниці та зірки стрітстайлу вже давно стали основоположниками трендів. З їхньої легкої руки окремі елементи гардеробу, взуття, сумки та окуляри набирають такої популярності, що, зрештою, стають трендовими, і придбати якусь конкретну річ хочуть всі.

Цікаво М'ятний – актуальний колір весняно-літнього сезону: натхненна добірка аутфітів

Леоні Ганне та Ельза Госк люблять виходити на прогулянки з сумкою Bottega Veneta The Mini Jodie. Якщо шведська модель обирає зелений трендовий колір, то Леоні віддає перевагу білому та кораловому кольору. Саме така мінімалістична модель зараз на піку популярності.

Також інфлюенсерки доповнюють свої образи сандалями від Chanel, які вважаються одними з найсильніших пар взуття цього сезону. Ніколь Потуральскі та Жюлі Феррері вже показали чимало аутфітів, головним елементом яких виступили джинси з розрізами – найактуальнішим виробом з деніму весняно-літнього сезону.

Не обходяться модні виходи трендсеттерок без сонцезахисних окулярів. Саме з їхніх прикладів мільйони модниць зі всього світу черпатимуть натхнення та підбиратимуть вироби до своїх образів. Саме тому Fashion 24 вирішив уважніше придивитися до окулярів, які обирають фешіоністи з величезною кількістю підписників у своєму інстаграмі.

Французька інфлюенсерка Жюлі Феррері обирає до своїх образів мінімалістичні класичні чорні окуляри з тонкою золотистою оправою. Німкеня Леоні Ганне любить яскраві образи, тож доповнює їх окулярами із зеленою оправою. Для святкового аутфіту, що складається з білих штанів палаццо та рожевого жакету, білявка підібрала окуляри тішейди.

Модна блогерка з Берліна Соня Лісон для прогулянок містом обирає квадратні моделі чорного кольору та коричневі вироби на півмісяці, які поєднує з коричневим подовженим жакетом.

Одна з найяскравіших фігур модної індустрії в Данії Емілі Сіндлев робить ставку на прямокутні чорні окуляри та вироби з масивною білою оправою, які доповнюють її молочний аутфіт.

Британка Джессі Буш для відпочинку обирає окуляри з трендовим принтом зебри, а для виходу в місто доповнює образ чорними окулярами Wayfarer.

Алісія Родді підбирає під салатовий джемпер зі штанами в коров’ячий принт прямокутні окуляри від Balenciaga, а для розслабленого виходу обирає темно-зелені окуляри, якими довершує образ, що складається з оранжевих штанів кльош та чорного жакета.

Шведка Ельза Госк під час прогулянки зі своєю донечкою робить ставку на чорні вироби подовженої прямокутної форми, а до в’язаного молочного костюму підбирає окуляри з білою оправою.

Португальська стилістка Софія Коельо славиться небанальними аутфітами, тож підібрала до своєї рожевої сумки трендові окуляри з рожевими лінзами. Вихід у бежевому костюмі дівчина довершила виробами з оправою відтінку кави з молоком.