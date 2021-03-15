Пальто – головна покупка весни. Головні streetstyle-зірки вже активно демонструють у своїх інстаграмах пальта найрізноманітніших фасонів. Зірки Тижнів моди одягають в оверсайз-моделі, довгі та елегантні двобортні пальта та вечірні варіанти з атласними вилогами.

Якщо ви ще не визначилися з фасоном пальта на весну, то варто всього лише заглянути на особисті профілі відомих інфлюенсерів, адже саме у їхніх образах проглядаються тренди цього сезону.

Цікаво Трендові пальта весни 2021: стильні варіанти

Німецька блогерка Леоні Ганне прогулялася у молочному пальто вільного крою від бренду The Frankie Shop. Білявка скомбінувала його з ботильйонами Manu Atelier, сумкою Bottega Veneta й джинсами Agolde.

Розі Гантінгтон-Вайтлі також обрала світле пальто, стильно обігравши образ за допомогою светра, який зав’язала навколо шиї.

Паризька модниця Леї Сфез одягнула двобортну модель старого крою, а фешн-блогер Кароліна Даур прогулялася у молочному пальто з овчини з масивними плечиками.

Скандинавська зірка стрітстайлу Перніль Тейбек – любителька чорного довгого пальта, яке поєднує з кросівками, шкіряними штанами та сумкою Bottega Veneta The Mini Jodie.