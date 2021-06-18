Збираємо речі у відпустку: які модні образи пропонує німкеня Леоні Ганне

Літня пора – час відпусток, тож якщо ви з нетерпінням чекаєте на зустріч з морем, сонячним промінням та піском, радимо вам скласти список речей, які знадобляться вам під час відпочинку. Здебільшого модниці черпають натхнення в інфлюенсерів, тож Fashion 24 вирішив розібрати інстаграм з відпочинку німкені Леоні Ганне.

Зазвичай дівчата беруть з собою у відпустку настільки багато одягу, що добру половину з них навіть не витягають з валізи. Найбільш поширена помилка полягає в тому, що на відпочинок беруться перші-кращі літні речі, не звертаючи увагу на те, наскільки вони поєднуються одне з одним.

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Fashion-блогерка Леоні Ганне давно зарекомендувала себе серед стрітстайл-зірок, як одну з наймодніших інфлюенсерів Німеччини. Білявка шалено закохана в моду та подорожі.

Майже щодня у своєму інстаграмі дівчина публікувала стильні аутфіти, а нещодавно відправилася на відпочинок зі своїм бойфрендом Алексом до сонячної Ібіци. Звідти завжди усміхнена модниця демонструє своїм фанатам цікаві образи для літнього відпочинку.

У відпустку Леоні прихопила з собою декілька красивих суконь. У платтях дівчата завжди виглядають привабливо та жіночно, а в теплій країні під спекотним сонцем цей елемент гардероба просто необхідний.

Блогерка обрала для відпочинку невагому довгу сукню бежевого кольору, яку поєднала зі стильними жовтими босоніжками на липучках від Chanel. Дівчина також одягнула зелену сукню на довгий рукав з глибокими розрізами на ногах.

Леоні любить красиво одягатися, тож не забула про рожеву сатинову сукню на бретелях, яку можна, до прикладу, одягнути на вечерю в ресторан. У її арсеналі суконь знайшлося місце для короткого плаття з льону на довгий рукав та найсексуальнішої трикотажної сукні 2021 року з вирізами на стегнах.

Інфлюенсерка пасма волосся заплела у трендові тоненькі косички, а образ довершила лимонною сумкою-клатчем.

Декілька футболок і топів ніколи не будуть зайвими на відпочинку, адже їх можна легко поєднати з джинсовими шортами, трендовими міні-та максіспідницями.

Рожеву футболку з оранжевими рукавами від Loewe Леоні поєднала з денімовими короткими шортами, а синю футболку тай-дай довершила шифоновою спідницею від Paco Rabanne. Іншу довгу спідницю білого кольору вона поєднала з оранжевим бюстгальтером від купальника.

Леоні сильно прикипіла до цитрусових відтінків, тож взяла з собою у валізу ще одну спідницю жовтого кольору, яку вдало доповнила базовим білим топом з актуальними зав’язками на талії.

Засмагати на сонці та купатися в морі німкеня цієї відпустки вирішила у оранжевому та лимонному купальниках, які їй надзвичайно личать.

Для вечірнього променаду Ібіцою 32-річна інфлюенсерка одягнула салатовий штанний костюм, який поєднала з лимонним топом, сітчастими туфлями та клатчем. Волосся модниця зав’язала у косичку та довершила look трендовими окулярами із зеленою оправою.

На прогулянку яхтою фешіоніста обрала білий спортивний костюм на довгий рукав. Свій аутфіт Леоні доповнила бірюзовою велюровою сумкою від Chanel.