Зазвичай дівчата беруть з собою у відпустку настільки багато одягу, що добру половину з них навіть не витягають з валізи. Найбільш поширена помилка полягає в тому, що на відпочинок беруться перші-кращі літні речі, не звертаючи увагу на те, наскільки вони поєднуються одне з одним. Читайте також Зірка серіалу "Еліта" Естер Еспосіто показала стильний образ у сорочці та чоботах: фото

Fashion-блогерка Леоні Ганне давно зарекомендувала себе серед стрітстайл-зірок, як одну з наймодніших інфлюенсерів Німеччини. Білявка шалено закохана в моду та подорожі.

Майже щодня у своєму інстаграмі дівчина публікувала стильні аутфіти, а нещодавно відправилася на відпочинок зі своїм бойфрендом Алексом до сонячної Ібіци. Звідти завжди усміхнена модниця демонструє своїм фанатам цікаві образи для літнього відпочинку.

У відпустку Леоні прихопила з собою декілька красивих суконь. У платтях дівчата завжди виглядають привабливо та жіночно, а в теплій країні під спекотним сонцем цей елемент гардероба просто необхідний.

Блогерка обрала для відпочинку невагому довгу сукню бежевого кольору, яку поєднала зі стильними жовтими босоніжками на липучках від Chanel. Дівчина також одягнула зелену сукню на довгий рукав з глибокими розрізами на ногах. Леоні любить красиво одягатися, тож не забула про рожеву сатинову сукню на бретелях, яку можна, до прикладу, одягнути на вечерю в ресторан. У її арсеналі суконь знайшлося місце для короткого плаття з льону на довгий рукав та найсексуальнішої трикотажної сукні 2021 року з вирізами на стегнах. Інфлюенсерка пасма волосся заплела у трендові тоненькі косички, а образ довершила лимонною сумкою-клатчем. Декілька футболок і топів ніколи не будуть зайвими на відпочинку, адже їх можна легко поєднати з джинсовими шортами, трендовими міні-та максіспідницями.