Навіть найпростіший базовий образ, який складається з білої футболки та голубих джинсів можна перетворити у стильний та вишуканий аутфіт завдяки сумці. Світові знаменитості активно хизуються своїми люксовими моделями сумок, тож в матеріалі познайомимося з їхніми улюбленими моделями.

Сумка – це практичний та стильний аксесуар, який повністю може довершити ваш лаконічний та скромний образ. Навіть якщо взимку ви одягнетеся з ніг до голови в чорний колір, то ваша сумка стане головною родзинкою в аутфіті, пише Glamour.

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Для того, щоб виглядати стильною та бути в тренді, не обов’язково витрачати шалені гроші на люксові моделі сумок. Мас-маркет налічує величезний арсенал красивих та вишуканих сумок, які абсолютно не будуть здешевлювати ваш образ. Навпаки, останнім часом вибір сумок просто вражає величезною кількістю фактур та кольорів. У мас-маркетах для вас знайдеться чималий асортимент трендових стьобаних, хутряних, чи атласних сумок.

А от такі світові знаменитості як Кайлі Дженнер чи Розі Гантінгтон-Вайтлі люблять поповнити свої полиці останніми люксовими новинками. Інстаграм – чудова платформа, щоб похизуватися розкішними моделями, які коштують декілька тисяч доларів.

Які сумки носять знаменитості

Розі Гантінгтон-Вайтлі

Об’ємний в’язаний білосніжний светр з високим горлом та широкими рукавами, зібране волосся та ніжний макіяж – безпрограшний варіант на будь-яку подію. Особливої родзинки образу надає сумка французького бренду Balmain із золотистим металевим логотипом та ремінцем-ланцюжком на плече. Жакардова сумка з телячої шкіри коштує 80 тисяч гривень.

Ельза Госк

Білосніжна сорочка oversize та молочний жилет – цікавий варіант для прогулянок у стилі преппі. Госк доповнила образ світлими широкими джинсами з розрізом вище коліна. Аутфіт модель довершила джинсовою сумкою Louis Vuitton, яка коштує 66 тисяч гривень та взуттям Chanel.

Гейлі Бібер

Гейлі досить часто з’являється в об’єктивах папараці зі своїм чоловіком Джастіном Бібером, тож такий варіант одягу, який вона обрала – найкраще пасуватиме для милих прогулянок з коханим. Гейлі любить яскраві відтінки в одязі, тож до класичного сірого костюму додала зелену жилетку та плетену сумку Bottega Veneta, яка коштує 49 тисяч гривень.

Тіна Кунакі

Зелена сукня в тандемі з фуксією – бездоганний варіант для святкових подій. На своєму прикладі дружина Венсана Касселя показує, що не варто боятися поєднувати яскраві кольори між собою. Трендова сумка Valentino Roman Stud, яка вже полюбилася всім модницям, коштує 98 тисяч гривень.

Кайлі Дженнер

Важко уявити, що у Кайлі є якась одна улюблена модель сумки, адже її колекція люксових аксесуарів надзвичайно велика. Дженнер любить екстравагантне вбрання, тож вирушаючи у справах одягнула молочну куртку-oversize та окуляри з білою оправою. Доповнила образ сумкою-пельменем від Bottega Veneta. Її ціна – 111 тисяч гривень.

К’яра Ферраньї

Якщо ви не знаєте, чим можна розбавити чорний total look – беріть приклад з К’яри Ферраньї. Італійська модниця приміряла для променаду парком Семпіоне – улюбленим місцем відпочинку міланців, лаконічну рожеву сумку Chanel, яка коштує 214 тисяч гривень.