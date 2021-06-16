Частина інстаграм-зірок відправилися на відпочинок. Під промінням сонця вони демонструють купальники, задаючи пляжні уроки стилю.

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Вивчаючи образи знаменитостей у купальних костюмах набагато легше для себе визначити фасон та колір виробу, тому показуємо вам цікаві, модні та яскраві купальники, які обирають цього літа інфлюенсери.

Італійська блогерка К’яра Ферраньї на відпочинок у Лігурію взяла з собою квітковий купальник. Найпопулярніший принт цього сезону, як бачимо, захопив не лише сукні.

Бразильська модель Жизель Олівейра у сонячній Каліфорнії обирає для купання в басейні купальник в квітковий принт, стильно обв’язавши шнурки від бюстгальтера навхрест навколо шиї. Пляжний образ доповнив головний убір літа – панама.

Модна блогерка Бріттані Хав’єр, яка перебуває на останніх тижнях вагітності, також вирішила не відставати від трендів, тож одягнула яскравий квітковий купальник.

Переможниця всеукраїнського конкурсу краси "Міс Україна Всесвіт" 2014 року Анна Андрес на острові Сен-Бартельмі зробила декілька кадрів у розкішному суцільному купальнику оранжевого кольору зі шлейками, які оздоблені ланцюжками.

Виріб оранжевого кольору також обрала німкеня Леоні Ганне. Білявка роздільний купальник поєднує з білою сорочкою оверсайз та панамою тай-дай.

Жюлі Феррері одягнула купальник базового білого кольору на зав’язках, доповнивши його трендовою сорочкою зеленого кольору.

Американська модель Кайлі Дженнер пильно слідкує за всіма новинками, тож однією з перших встигла приміряти на собі купальник, який виконаний в техніці кроше. Раніше Белла Хадід демонструвала в парі з купальником в’язану панаму.

Модна інфлюенсерка з Берліну Соня Лисон відправилася на відпочинок в сонячну Ібіцу. Там білявка демонструє жовтий купальник, який поєднує з біло-голубою сорочкою та зеленою сумкою Bottega Veneta The Mini Jodie.

Зверніть увагу на купальники, які представляє Емілі Ратажковскі. Саме така модель з багатьма зав’язками на талії цього літа буде дуже популярною.

Португальська стилістка Софія Коельо на прогулянку яхтою обирає рожевий купальник, поєднуючи його зі стильним аксесуаром на талії – ланцюжком з різними камінчиками handmade.

Шведська модель Ельза Госк відпочиває з донечкою Тууліккі у білосніжному купальнику, який доповнила денімовою панамою в квітковий принт.

Модниця Емілія Ліндмарк приміряла перевернутий купальник. Дівчина обрала виріб салатового кольору, обв’язавши шнурки на талії. Варто зазначити, що такий трюк виглядає доволі сексуально, тож вже влітку купальники на зав’язках перевернуті "догори ногами" стануть гарячим трендом.