Інстаграм – джерело натхнення: які кросівки обирають модниці цієї весни

Кросівки – зручне та практичне взуття, яке часто виручає в повсякденному житті. Кросівки вже давно входять у список базових елементів гардероба. Модниці інстаграму успішно впроваджують це взуття для буденних та святкових виходів.

Кожна дівчина має декілька пар кросівок, серед яких білі – вічна класика, які пасують майже до будь-яких образів. У цьому сезоні на піку популярності опинилися білі моделі від Reebok, New Balance, Nike і Adidas.

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Для складання базового гардероба на весну, варто почати з універсальних та актуальних моделей кросівок. Класичне забарвлення та мінімалістичний дизайн – головні критерії для вибору взуття на кожен день.

Бренд Khaite оновили свою культову модель з нубуку, яку вже встигла придбати супермодель Розі Гантінгтон-Вайтлі. Нові кросівки, натхнені естетикою 1970-х, випустили в колаборації зі спортивним гігантом Adidas.

Сучасні білі кросівки Christian Dior базової моделі на масивній підошві з барвистими вставками з’явилися у модниці Вероніки Ферарро.

Частина модниць робить цього сезону ставку на пару взуття New Balance, яка чудово поєднується в парі з денімом, діловими та спортивними костюмами. Емілі Сіндлев приміряла кросівки в парі з широкими джинсами, худі та картатим жакетом.

Модниця Ельза Госк поєднала кросівки Nike з голубими вставками з широкими джинсами та сірим жакетом. Ксенія Адонтс до трендових штанів з розрізами обирає класичні білі кросівки на масивній підошві.

Які кросівки носять модниці цієї весни