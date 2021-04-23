Останнім часом модель Гейлі Бібер дуже часто потрапляє в об’єктиви папараці. Дівчина демонструє останні тенденції та привертає своїми атуфітами увагу прихильників. Цього разу Гейлі потішила фанів домашніми кадрами, на яких постала в ідеальних білих кедах.

Відома манекенниця приємно дивує 34-мільйонну аудиторію своїм особливим стилем одягом, однак не завжди в житті можна повторити образи зірок, тому Бібер вирішила поділитися корисною та практичною порадою, якою можуть скористатися всі.

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Дівчина вирішила підказати прихильникам, як виглядають ідеальні білі кросівки на літо. 24-річна білявка обрала лаконічну модель кедів від Superga. Це взуття дуже ефектно виглядає на нозі.

Влітку такі кеди стануть одними з найуніверсальніших видів взуття. З ними можна поєднувати короткі чи довгі квіткові сукні, джинсові спідниці, бермуди, штанні чи спортивні костюми.

Проживаючи у сонячному місті Каліфорнії Беверлі-Гіллз модель позувала у літньому вбранні. Гейлі одягнула білу футболку оверсайз із голубим надписом New York та голубі короткі джинсові шорти.

Літній ансамбль одягу вона довершила білими кедами. Модель любить прикраси, тож перед об’єктивом фотокамери позувала з розкішними каблучками з білого золота. Волосся знаменитість розпустила, а на обличчі зробила природний макіяж.

Модель знає чимало позувань, тож для нових фото прийняла цікаві пози. Сидячи на підлозі Бібер показала кеди дуже близько, щоб їх кожна модниця змогла уважніше розгледіти.



Гейлі Бібер показує модні білі кеди / Фото з інстаграму



Гейлі Бібер показує модні білі кеди / Фото з інстаграму