Провідні фахівці модної індустрії вже знайшли конкурента кросівкам. За їхніми словами, нове взуття набагато краще поєднується з модними джогерами, ніж кросівки.

Ікона стилю у Данії Тора Вальдемар започаткувала після завершення карантину носіння спортивного костюма, пише Costume. В такому вбранні вона з’являлася досить часто, адже її бренд Rotate саме спеціалізується на стильних та комфортних костюмах, які можна одягати і на прогулянку з домашнім улюбленцем, і на зустріч з друзями у місті.

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Модниця з Копенгагена привертає до себе увагу елегантно-спортивними міксами. Вона одягає кросівки з легкими сарафанами, чи вишукані мюлі з тренувальними костюмами. Тора не тільки не боїться бути оригінальною, але прагне до цього.

Можна також вважати, що Тора започаткувала моду на класичне взуття натхненне з чоловічих колекцій. Такий варіант лоферів інфлюенсерка одягала з джогерами чи широкими мішкуватими спортивними штанами. Блогерка довела, що спортивний варіант штанів можна міксувати не лише з кросівками.

Вже навесні витончені та вишукані лофери поєднаються в ансамблі зі спортивними штанами та отримають абсолютно новий напрямок для повсякденного образу.