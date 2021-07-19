Ефектно та елегантно: як влітку створити цікавий образ за допомогою трикотажу

Кожного року дизайнери пропонують дедалі більше трикотажних речей у своїх колекціях. Тепер стилісти беруть до уваги не лише одяг для осінніх аутфітів, але й для літніх. Модниці мають можливість одягати в теплу пору року красиві сукні з оголеною спиною, короткі топи з велосипедками та кардигани.

Важко уявити наше життя без трикотажних речей, які є в гардеробі кожної модниці. Основна особливість трикотажу – переплетені петлі тканини особливим чином, роблячи вироби дуже еластичними.

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З точки зору корекції з цим матеріалом треба бути обережним, оскільки плоска тканина повністю прилягає до тіла, невигідно підкреслюючи проблемні місця.

Втім оминути тему трикотажу цього літа неможливо. Тренд на сукні з розрізами на талії та відкритою спиною просто заполонив увесь світ.

Першою бездоганні луки показала на собі супермодель Розі Гантінгтон-Вайтлі. Білявка демонструвала своїм прихильникам красиві аутфіти, які можна залюбки одягати влітку в пару до босоніжок, і не лише трикотажні сукні. Варіантів цього літа залучити трикотаж, стилізуючи його у свій гардероб є багато.

Трикотажні сети

"Костюм зі спідниці і топа чи трикотажної сорочки або ж штани з кардиганом – такий трикотажний total look буде виглядати стильно і невимушено. Задати настрій образу можна за допомогою взуття та аксесуарів. Низький хід стане логічним завершенням, а підбори додадуть контрасту і вишуканості", – йдеться в дописі.



Стильні образи з трикотажем / Фото з інстаграму



Стильні образи з трикотажем / Фото з інстаграму



Стильні образи з трикотажем / Фото з інстаграму

Мікс з діловим стилем

Жакет чи сорочка зроблять трикотажний look неординарним і зібраним. Маскулінний жакет допоможе збалансувати кроп-топ, жіночну спідницю чи сукню.



Стильні образи з трикотажем / Фото з інстаграму



Стильні образи з трикотажем / Фото з інстаграму

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Трикотаж з денімом

"Ці фактури ніби створені один для одного. У таких поєднаннях можна сміливо експериментувати з кольорами, кроєм чи аксесуарами", – зазначають стилісти.



Стильні образи з трикотажем / Фото з інстаграму

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Нестандартний крій

Сукні, топи з фігурними вирізами, спідниці з розрізами, асиметричні деталі – такі елементи здатні підняти трикотажний аутфіт на новий рівень.



Стильні образи з трикотажем / Фото з інстаграму



Стильні образи з трикотажем / Фото з інстаграму



Стильні образи з трикотажем / Фото з інстаграму

Трикотажний комбінезон

"Відчайдушні фешіоністи можуть спробувати цей трендовий айтем. Лук з такою річчю апріорі буде провокативним та яскравим, тож можна заспокоїти його нейтральною кольоровою гамою або ж додати верхній шар у вигляді тренчу, накидки чи піджака. Образ можна вивести у спорт чи гламур, доповнивши відповідними аксесуарами", – зазначається в інстаграм-дописі.



Стильні образи з трикотажем / Фото з інстаграму