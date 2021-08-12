Вишиванка – популярний тренд, який неодноразово ставав елементом вишуканих виходів світових зірок. Зараз вишиванками надихаються десятки світових дизайнерів. Як український національний одяг заполонив світ моди – дізнавайтеся далі!

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Вишиванка – тренд у світі моди

Модельєри надихаються вишивками, оскільки з їх допомогою можна створити не лише романтичні та ніжні образи, а й яскраві та суворі. У 2015 році американський глянець Vogue назвав вишиванку головним трендом року. Вже наступного року наш одяг став головним трендом літа за версією авторитетного видання The New York Times. Після цього модниці у різних куточках світу використовують цей елемент одягу не лише у святкових, а у й повсякденних образах.

Вишиванка в колекціях світових брендів

Dolce & Gabanna

Популярний модний дім одним із перших додав вишиванку у свої колекції. Dolce & Gabanna створили проєкт, що спрямований на підтримку сімейних цінностей. Обличчям проєкту стала сім'я з України, яка була одягнена у національний одяг. Модельєри зазначали, що саме в таких образах вони бачать силу сімейних цінностей і єдність сім'ї.



Українська сім'я в проєкті Dolce & Gabanna / Фото Pinterest

Жан Поль Готьє

Жан Поль Готьє був в Україні під час Помаранчевої революції. Саме вона надихнула французького дизайнера у 2005 році створити колекцію українського одягу. Презентація була дуже символічною. Сукні мали своєрідні назви історичних країв України, а зал, де відбувався показ, поділили на сектори з назвами сучасних українських міст.



Модель у вишиваному одязі колекції Жана Поля Готьє / Фото Vogue

Фото всієї колекції французького модельєра з використанням українських етномотивів можна переглянути тут.

Джон Гальяно

Артдиректор модного будинку Christian Dior Джон Гальяно у колекції осінь – зима 2009 – 2010 років приголомшив колекцією, яку ще довго обговорював увесь світ. Одяг був переважно темних кольорів, а на обличчя моделей нанесли сірі фарби. Дівчат назвали "українськими нареченими Гальяно", вони нагадували гоголівських панночок.



Модель на показі Джона Гальяно / Фото modoslav.wordpress.com

Фото показу "українських наречених Гальяно" можна подивитися тут.

Gucci

У 2008-2009 році бренд Gucci презентував осінньо-зимові колекції, у яких використали українські мотиви. Італійська модельєрка Фріда Днанніні, яка була креативною директоркою будинку моди з 2006 по 2014 роки, створила колекцію стилі "вамп", що складалася зі сміливих і відвертих образів, орнаменти вишивки яких були дуже схожі на схеми вишивки Поділля та Гуцульщини.



Модель на показі Gucci / Фото Vogue

Фото всієї колекції Gucci з українськими мотивами можна переглянути тут.

Valentino

Італійський бренд в одній з колекцій весна – літо презентував вишиті сукні, сорочки та верхній одяг в стилі гуцульських жилетів.

Sportmax

Ще один відомий італійський бренд восени 2016 року використав у своїх колекціях широкі та великі орнаменти, що нагадували борщівську вишивку. Дизайнери здивували тим, що для вишивки обрали не лише традиційні тканини, а й досить незвичні: шовк, атлас, вовну, бавовну, кашемір.



Модель у вишиванці на показі Sportmax / Фото Vogue

У Голлівуді та Україні: які зірки приміряли вишиванки

В Україні вишивані сукні, сорочки вже давно стали не лише святковим одягом, а і є в повсякденному гардеробі багатьох жінок. Серед відомих українок, які можуть похизуватися цілими колекціями національного одягу є: Джамала, Катя Осадча, Світлана Тарабарова, Ірина Федишин, Лілія Ребрик, Оксана Муха, Ольга Сумська, Лідія Таран, Соломія Вітвіцька та багато інших.

Для перегляду всіх відео гортайте праворуч:

Чоловіки також полюбляють одягати вишиванки. Вони є чудовим доповненням урочистого або ж повсякденного образу. Дзідзьо, Юрій Горбунов, Тарас Тополя, Святослав Вакарчук і чимало їхніх колег неодноразово хизувалися яскравими вишитими сорочками.

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Мода на вишивку вже дісталася Голлівуду та інших країн. Елітні бренди неодноразово презентували колекції з українськими етномотивами, тому улюбленці мільйонів – актори, музиканти, моделі та інші часто з'являються на світських заходах і урочистих подіях у національному вбранні. Кому український національний одяг вже припав до душі – дивіться далі.

Світові знаменитості у вишиванках



Гейден Леслі Панеттьєрі у вишиванці / Фото uapost.us



Ніколь Кідман у вишиванці / Фото Elle Україна



Сінді Кроуфорд у вишиванці / Фото Elle Україна



Кеті Голмс у вишиванці / Фото Elle Україна



Емілі Блант у вишиванці / Фото Elle Україна



Мелані Тьєррі у вишиванці / Фото Elle Україна



Діта фон Тіз у вишиванці / Фото Elle Україна



Думі Мур у вишиванці / Фото Elle Україна



Королева Нідерландів Максима у вишиванці / Фото Elle Україна



Єва Лонгорія у вишиванці / Фото Elle Україна



Клаудія Шиффер у вишиванці / Фото Elle Україна



Келлі Роланд у вишиванці / Фото Elle Україна



Келлі Осборн у вишиванці / Фото Elle Україна



Міла Куніс у вишиванці / Фото Elle Україна



Анна Делло Руссо у вишиванці / Фото Elle Україна



Лана Дель Рей у вишиванці / Фото Elle Україна



Сальма Гаєк у вишиванці / Фото Elle Україна



Кейт Міддлтон у вишиванці / Фото Elle Україна

Українські бренди вишиванок

Vala

Vala створює авторські вишиванки, узори на яких виконані машинною вишивкою за мотивами національних орнаментів.



Вишивана сукня Vala / Фото Made in Ukraine

ETNODIM

ETNODIM поєднує національні елементи з повсякденним стилем. Кожен виріб дизайнери розробляють за сучасними технологіями й зі збереженням головної ідеї вишиванки.



Вишиванка ETNODIM / Фото Made in Ukraine

Roksolana Bogutska

Бренд поєднує українські етнічні мотиви та сучасні модні тенденції. Роксолана Богуцька використовує лише натуральні матеріали, а в колекціях завжди підкреслені форма та силует.



Вишиванка Roksolana Bogutska / Фото Made in Ukraine

2КОLYORY

2КОLYORY має за мету зберегти традиції українського народу та передати їх наступним поколінням. У пошитті одягу творці бренду використовують якісні тканини та автентичні орнаменти.



Вишивана сукня 2КОLYORY / Фото Made in Ukraine

FOBERINI

FOBERINI базується на жіночності та екологічності. Увесь одяг шиють вручну та доповнюють традиційними техніками ручної роботи. Бренд виготовляє вишиванки з використанням матеріалу з натуральним складом: льону, бавовни, декоративних прикрас з мушлі. Творці FOBERINI звертають увагу на важливості відповідального споживання.



Вишивана сукня FOBERINI​ / Фото Made in Ukraine