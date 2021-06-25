Всесвітній день вітиліго: як Вінні Гарлоу з рідкісним захворюванням стала топовою моделлю

25 червня відзначають всесвітній день вітиліго – порушення пігментації шкіри, яка виражається на ній появою плям. Серед знаменитостей найвідомішою моделлю з таким захворюванням є Вінні Гарлоу, яка попри знущання в школі та неприйняття себе стала топовою моделлю, яку знає увесь світ.

Захворювання вітиліго, яке має 1% населення Землі, на жаль, не лікується, втім воно не шкодить здоров’ю людини.

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Вінні Гарлоу поставили страшний діагноз у 4-річному віці. Діти часто знущалися з неюї та ображали дівчинку за її несхожість з іншими. В одному зі своїх інтерв’ю Вінні розповіла, що її дитинство було справжнім пеклом, яке їй довелося пережити.



Маленька Вінні Гарлоу

У 19 років її життя протікало вже спокійніше. Дівчина влаштувалася працювали у call-центр, тож її основним заняттям було відповідати на дзвінки. Все змінилося одного прекрасного дня, коли Шенном Будрам наткнулася на сторінку Вінні у фейсбуці.

Зірка ютубу запросила юну дівчину знятися у її кліпі Natural Me у 2013 році, подарувавши дівчині щасливий білет до впізнаваності. Прийнявши пропозицію від знаменитості, Вінні ще не знала, що через рік її чекає участь в американському шоу "Топ-модель по-американськи", а згодом і співпраця з такими світовими брендами, як Victoria's Secret, Zac Posen і Marc Jacobs.

Своїй модельній кар'єрі дівчина зобов'язана автору та ведучій телешоу "Топ-модель по-американськи" – відомій американській моделі Тайрі Бенкс, яка розмістила фото дівчини у своєму Instagram.

Наомі Кемпбелл і Тайра Бенкс справили величезний вплив на мене і допомогли подолати невпевненість в тому, що у мене особлива шкіра. Вони допомогли прокласти мені шлях до вшанування своєї краси,

– розповіла Вінні в одному зі своїх інтерв'ю.

Після участі в популярному шоу Вінні за кілька сезонів стала зіркою рекламних кампаній Desigual, Swarovski, Covergirl та з’явилася на десятках глянцевих видань.

У 2015 році вона вперше знялася для глянцю Cosmopolitan, згодом її кадри з’явилися на сайті Vogue Italia, а в тому ж місяці канадська модель постала на обкладинці видання Ebony. Через рік Вінні Гарлоу запросили знятися у рекламі Sprite.

У 2018 році манекенниця стала ангелом білизняного бренду Victoria's Secret. Вона гордо вийшла на подіум підсумкового шоу у Нью-Йорку.

Популярність моделі щоразу зростає. Вона часто бере участь у фотосесіях, рекламних кампаніях, а також є частою гостею світських заходів. Вінні бачить любов та підтримку своєї багатомільйонної аудиторії, тож залюбки публікує фото в купальниках демонструючи свою фігуру.

"Своїм прикладом я дуже хочу повернути віру в себе у інших людей. Фізичні особливості – це ще не привід ставити хрест на своєму житті. Навпаки, при наполегливій праці, терпінні та сміливості, недолік може перетворитися на гідність", – зазначила Гарлоу.

Модель закликає усіх, в кого є проблеми зі шкірою, не соромитися цього, а навпаки, бути сміливими і показувати свою справжню красу.