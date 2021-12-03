Як виглядають наймодніші пуховики зими: вишукані образи

У холодну пору року, коли стовпчики термометра різко падають вниз, на допомогу приходять теплі пуховики, які чудово зігрівають. Зараз тепла куртка вписується не лише у буденний образ , але й вечірній.

Носіть цієї зими пуховик з черевиками, чоботами, дутиками або елегантними чоботами-трубами на підборах. Для цього сезону дизайнери знову здійснили кілька експериментів з відтінками і фасонами пуховиків, пропонуючи у своїх колекціях ультракороткі вироби чи дуже яскраві.

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Об’ємний пуховик

Пуховик на кілька розмірів більший – універсальна річ у зимовому гардеробі. Такий верхній одяг допоможе вам створити багатошаровий образ. Обирайте популярний білосніжний пуховик, або ж навпаки, в акцентному червоному кольорі. Якщо хочете додати своєму образу вишуканості – зверніть увагу на оксамитовий пуховик.



Наймодніші зимові пуховики / Фото з Vogue



Наймодніші зимові пуховики / Фото з Vogue

Пуховик пальто

Довгі пуховики – найкращий верхній одяг для морозяних днів. Такі пуховики, в які можна закутатися ніби в ковдру також захистять вас від холодного вітру. У цьому сезоні робіть ставку на класичний чорний чи молочний колір.



Наймодніші зимові пуховики / Фото з Vogue



Наймодніші зимові пуховики / Фото з Vogue

Стьобані

Стьобані речі стали характерним елементом гардероба. Дизайнери почали прикрашати фігурними стібками не лише верхній одяг, але й сумки та навіть штани.



Наймодніші зимові пуховики / Фото з Vogue

Ультракороткий

Дуже короткий пуховик досить непрактичний, якщо ви ведете активний спосіб життя. Радимо вам придбати його лише у випадку, якщо у вас є власний автомобіль. Носити короткі пуховики варто зі штанами на високій посадці, або ж доповнюйте вечірні сукні, як це робить Белла Гадід, Гейлі Бібер, Дуа Ліпа й Перніль Тейсбек.



Наймодніші зимові пуховики / Фото з Vogue



Наймодніші зимові пуховики / Фото з Vogue