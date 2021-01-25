Нещодавно Ріанну зазнімкували папараці на побаченні в Нью-Йорку з новоспеченим бойфрендом A$AP Rocky. І поки одна частина прихильників обговорює нове кохання виконавиці, інші ж пильно пригледілися до її бездоганного аут фіту, який їй помогла скласти стилістка Ніні Нгуєн.

Джерело: Vogue

Нещодавно Ріанну зазнімкували папараці на побаченні в Нью-Йорку з новоспеченим бойфрендом A$AP Rocky.

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Поки одна частина прихильників обговорює нове кохання виконавиці, інші ж пильно пригледілися до її бездоганного аутфіту, який їй помогла скласти стилістка Ніні Нгуєн.

На побачення зі своїм обранцем Ріанна одягнула шкіряну сорочку і плащ Bottega Veneta, туфлі-човники Attico та вінтажну шубу Saint Laurent 1997 року.



Стильний вихід Ріанни / Фото з інстаграму Vogue

Такий мікс кежуалу та гламуру зацікавив фанатів Ріанни, тож знайомимо вас ближче з "шукачкою" вінтажних речей для знаменитостей для її бездоганних образів.

Ніні Нгуєн – стилістка Ріанни

Такі рідкісні елементи гардеробу, як шубу Saint Laurent, завжди підбирає для неї близька подруга і за сумісництвом беззмінний стиліст співачки – Ніні Нгуєн. Дівчина навчила Ріанну правильно комбінувати вінтаж та останні новинки. Ніні Нгуєн знайшла для Ріанни лімітовану сумку Louis Vuitton та кросівки Nike Force рідкісного забарвлення.

Сама Ніні народилася у В’єтнамі, однак більшу частину свого життя провела в Техасі. Свою кар’єру у fashion-індустрії вона розпочинала з простого продавця-консультанта у магазинах Neiman Marcus і Banana Republic. Дівчина володіє неабиякою харизмою та смаком, її помітили модні представники та запросили працювати з Oscar de la Renta і Barneys вже в якості стиліста.

Коли стилістці Ріанни виповнилося 27 років, вона випустила власну лінію одягу. Разом з цим вона вона активно вела свій блог в інстаграмі Nini Style, у якому ділилася з прихильниками стильними образами та давала важливі поради. Зараз за інстаграм-сторінкою Ніні стежить понад 70 тисяч читачів.

Нгуєн любить у своєму гардеробі міксувати речі демократичних марок з одягом люкс-сегменту. Стиль Ніні – елегантний та жіночий, однак вона любить експериментувати, тож інколи простежуються і нотки брутальності.

Найкраща подруга Ріанни, з якою вона вже дружить понад 10 років, виховує двох доньок, яких з дитинства привчає стильно одягатися, тож образи маленьких дівчаток на її інстаграм-сторінці також гідні уваги.

Стильні образи Ніні Нгуєн