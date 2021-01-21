Светри – союзники будь-якого зимового гардероба. Попри трендові моделі, все ж таки деякі принти залишаються поза часом та стають культовими. До цієї ланки відносять светр Fair Isle. Ця назва почала застосовуватися від особливої техніки плетіння.

Светр із затишним візерунком отримав свою назву від шотландського острова Фейр-Айл, пише Vogue. Модні фахівці вважають, що такий светр є справжнім мастхевом цієї зими.

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Історія появи светру Fair Isle

Fair Isle – це маленький острів на північ від Шотландії, що входить в архіпелаг Шотландських островів. Саме тут і зародилася традиція в'язати кольорові візерункові светри і джемпери.

Припускають, що жителі острова могли побачити подібні орнаменти на светрах, залишених скандинавами. Повз острова проходили кораблі, тож жителі, ймовірно, вимінювали у моряків одяг в обмін на їжу і воду.

До середини XIX століття в'язані речі вироблені на Фейр-Айлі, отримали популярність за межами острова. Светр з візерунком Fair Isle носив у 1920-х роках принц Едуард, герцог Віндзорський, майбутній король Великобританії Едуард VIII.



Фотогравюра принца Едуарда, опублікована 23 листопада 1925 року

Зараз светри з орнаментом Fair Isle шиються в цілому світі. Як правило, кольорів у ньому використовується 3-5 кольорів, з матеріалів – тільки шотландська шерсть.

Дизайнери кожного сезону представляють нові адаптації знаменитого візерунка. Etro і Chloe показали у своїх колекціях стильні светри, які згодом застосували у своїх аутфітах модні зірки інстаграму.



Светр Etro / Vogue

У стилізації такі светри досить прості, адже головна роль в образах завжди дістається їм. Стилісти радять доповнювати популярний светр вельветовими штанами, яскравим вовняним пальтом та кросівками dad sneakers.



Наймодніший светр зими / Фото з інстаграму



Наймодніший светр зими 2021



Наймодніший светр зими 2021



Наймодніший светр зими 2021