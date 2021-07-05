Як виглядав перший купальник бікіні 75 років тому: архівні фото

5 липня 1946 року під час показу моди в Парижі Мішелін Бернардіні показала світові перший купальник бікіні. В той час манекенниця вразила всіх наповал виробом з двох вузьких смужок, який створив дизайнер з Франції Луї Реар.

Назва "бікіні" була придумана випадково за чотири дні до показу, коли американська армія проводила ядерні випробування на атолі Бікіні в Тихому океані.

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Показати такий відкритий купальник публіці не наважувалася жодна модель, тож дизайнер попросив продемонструвати виріб танцівницю Мішелін Бернадіні, яка погодилася одягнути його на камеру. Майже 10 років виріб піддавався осуду. У газетах писали, що такий купальник "розповідає про жінку майже все, за винятком її дівочого прізвища".



Мішелін Бернадіні у купальнику бікіні / Фото з Pinterest



Примірка купальника на моделі / Фото з Pinterest

Тоді бікіні заборонили на всіх курортах Франції, Португалії та Іспанії. Суспільству знадобилася понад 10 років для того, щоб прийняти і полюбити цей виріб.

Акторка та секс-символ Франції Бріджит Бардо знялася в бікіні на Лазурному узбережжі під час Каннського кінофестивалю у 1953 році. Все змінилося з виходом на екрани гучного фільму "І Бог створив жінку". За 3 роки після першої появи Бріджит у бікіні, вона змогла всім довести, що такий виріб модний і сексуальний.



Бріджит Бардо перша зі знаменитостей показала купальник бікіні / Фото з Pinterest

Модель відвертого на той час купальника не лише принесла Бріджит популярність, але й змусила жінок придбати його, щоб покрасуватися на модних італійських та французьких курортах. Попит був настільки великим, що швейні фабрики працюючи у три зміни, ще кілька років не могли задовольнити всіх замовниць.

Після французької кіноактриси купальник приміряла Мерилін Монро у фільмі "Ніагара", Урсула Андресс у фільмі "Доктор Ноу" та Ракель Велч у стрічці "Мільйон років до нашої ери".

Шведська модель та акторка Урсула Андресс продемонструвала чарівний білий купальник у воді, а Мерилін Монро позувала на фотосесії у бікіні в гороховий принт.



Урсула Андресс у фільмі "Доктор Ноу / Фото з Pinterest



Мерилін Монро позує у бікіні в гороховий принт / Фото з Pinterest

Черговий прорив в пляжній моді стався в 1958 році, коли була винайдена лайкра. Цей еластичний і швидковисихаючий матеріал досі залишається незамінним при створенні купальників.

Вже з 1960-х років дівчата без сорому носили купальники бікіні на пляжах різних фасонів та кольорів. У 1964 році бікіні вперше з'являється на обкладинці глянцевого видання Sports Illustrated, остаточно ставши головним трендом пляжної моди.



Купальник бікіні вперше на обкладинці глянцю / Фото з Pinterest

Купальники бікіні досі залишаються актуальними. Їх активно одягають на пляж всі дівчата різних матеріалів та розмірів. Тепер купальників бікіні є надзвичайно багато: в модних рожевих та зелених кольорах, на зав’язках, в’язаних в техніці кроше, чи модному квітковому принті.