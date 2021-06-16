Як виглядати вищою за допомогою одягу: корекційні методики, які вам допоможуть

Усі дівчата завжди хочуть мати гарний вигляд, тож приховують свої недоліки, підкреслюючи лише достоїнства. Не кожна дівчина може похвалитися високим зростом, втім за допомогою одягу можна без проблем стати візуально вищою.

Якщо природа не нагородила вас високим ростом – це в жодному випадку не можна назвати недоліком, адже в тому, що ми різні й полягає наша особливість. Втім у тому, щоб додати собі декілька зайвих сантиметрів завдяки вбранню – немає нічого поганого.

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Підбори – не завжди вдалий варіант, оскільки ваші ноги втомляться вже за декілька годин, а високий підйом ноги шкідливий для здоров’я. Зверніть увагу на корекційні методики, які допоможуть вам видовжити ваш силует.

Вертикалі в образі

Використовуйте вертикальні смужки в принті або ж просто залишайте незастібнутим верхній одяг поверх монохромного образу.



Приклади методик, щоб виглядати вищою / Фото з інстаграму Pump Your Style

Штани-палаццо + підбори

"Спробуйте таку комбінацію хоча б раз і ваші ноги виглядатимуть не коротшими, аніж у знаменитих моделей", – зазначили стилісти.



Приклади методик, щоб виглядати вищою / Фото з інстаграму Pump Your Style

Взуття в тон шкіри чи поясного виробу

Фахівці школи стилю кажуть, що якщо ваше взуття візуально зливатиметься із відтінком шкіри або штанів, то складеться враження, що ноги просто нескінченні, а відповідно й ви дещо вищі.



Приклади методик, щоб виглядати вищою / Фото з інстаграму Pump Your Style

Гострий носок взуття

Гострий носок найкраще працює на візуальне видовження зросту, а особливо в поєднанні з попереднім пунктом.



Приклади методик, щоб виглядати вищою / Фото з інстаграму Pump Your Style

Монохромні аутфіти

"Здавалось би нескладний прийом, але дуже ефективний. Оскільки в монохромному образі немає багатьох горизонталей (ліній різкого переходу між кольорами), то й силует виглядає цілісним і не вкоротить ні ваші ноги, ні зріст", – йдеться в інстаграм-дописі.



Приклади методик, щоб виглядати вищою / Фото з інстаграму Pump Your Style

"Високі" зачіски

Така зачіска підійде далеку не всім, адже тут потрібно враховувати геометрію обличчя і довжину волосся. Якщо є можливість, то поекспериментуйте із "високим хвостом" чи "високою гулькою", такі зачіски точно додадуть вам пару сантиметрів у зрості.



Приклади методик, щоб виглядати вищою / Фото з інстаграму Pump Your Style