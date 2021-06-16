Якщо природа не нагородила вас високим ростом – це в жодному випадку не можна назвати недоліком, адже в тому, що ми різні й полягає наша особливість. Втім у тому, щоб додати собі декілька зайвих сантиметрів завдяки вбранню – немає нічого поганого.

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Підбори – не завжди вдалий варіант, оскільки ваші ноги втомляться вже за декілька годин, а високий підйом ноги шкідливий для здоров’я. Зверніть увагу на корекційні методики, які допоможуть вам видовжити ваш силует.

Вертикалі в образі

Використовуйте вертикальні смужки в принті або ж просто залишайте незастібнутим верхній одяг поверх монохромного образу.



Приклади методик, щоб виглядати вищою / Фото з інстаграму Pump Your Style

Штани-палаццо + підбори

"Спробуйте таку комбінацію хоча б раз і ваші ноги виглядатимуть не коротшими, аніж у знаменитих моделей", – зазначили стилісти.



Приклади методик, щоб виглядати вищою / Фото з інстаграму Pump Your Style

Взуття в тон шкіри чи поясного виробу

Фахівці школи стилю кажуть, що якщо ваше взуття візуально зливатиметься із відтінком шкіри або штанів, то складеться враження, що ноги просто нескінченні, а відповідно й ви дещо вищі.



Приклади методик, щоб виглядати вищою / Фото з інстаграму Pump Your Style

Гострий носок взуття

Гострий носок найкраще працює на візуальне видовження зросту, а особливо в поєднанні з попереднім пунктом.



Приклади методик, щоб виглядати вищою / Фото з інстаграму Pump Your Style

Монохромні аутфіти

"Здавалось би нескладний прийом, але дуже ефективний. Оскільки в монохромному образі немає багатьох горизонталей (ліній різкого переходу між кольорами), то й силует виглядає цілісним і не вкоротить ні ваші ноги, ні зріст", – йдеться в інстаграм-дописі.



Приклади методик, щоб виглядати вищою / Фото з інстаграму Pump Your Style

"Високі" зачіски

Така зачіска підійде далеку не всім, адже тут потрібно враховувати геометрію обличчя і довжину волосся. Якщо є можливість, то поекспериментуйте із "високим хвостом" чи "високою гулькою", такі зачіски точно додадуть вам пару сантиметрів у зрості.



Приклади методик, щоб виглядати вищою / Фото з інстаграму Pump Your Style