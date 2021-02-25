Як за допомогою одягу виглядати стрункіше: бездоганні модні трюки

Незалежно від пропорцій своєї фігури, кожна жінка хоче виглядати стрункішою. Досягнути бажаної мети можна і без дієт – треба всього лише знати деякі секрети поєднання одягу.

Приховати недоліки фігури допоможуть прості правила. Насправді все полягає в оптичній ілюзії, за допомогою якої можна збільшити ріст, зменшити стегна, увиразнити переваги фігури чи приховати її недоліки. Наведені поради допоможуть вам виглядати привабливо та стильно.

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Як за допомогою одягу виглядати стрункіше

V-подібний виріз

Глибоке декольте подовжує шию і завдяки цьому видовжує силует. Чим більше тіла видно від підборіддя до грудей, тим елегантнішими виглядатимуть ваші пропорції. До прикладу, сукні на запах ідеально підкреслюють талію і шию, та водночас приховують зайві кілограми в області стегон. До модних трюків можна додати сорочку: розстебніть верхні ґудзики і розкрийте комір по сторонах.

Однотонний образ

Не важливо, який у вас розмір одягу. Головне – тримайте верх і низ в одній колірній гамі та уникайте сильних контрастів. Найкращий варіант – штанний костюм. Це не лише вдалий вибір одягу, який ви можете одягати на будь-які події, але й трендовий, який навесні буде неабияк популярним.

Висока посадка

Штани із завищеною талією візуально подовжують ноги і вміло приховують живіт. Втім моделей на гумці краще уникати. Віддайте краще перевагу сарафанам у грецькому стилі з високою талією або з запахом на грудях.

Жакет

Строгі лінії блейзера приведуть у форму будь-який образ. Обирайте улюблений фасон та міксуйте його з джинсами, легінсами або сукнями-міді.

Оголіть щиколотки і зап'ястя

Кісточки на щиколотках та зап’ястя – це ваші найакуратніші тонкі частини тіла, незалежно від ваги, тож ховати їх не варто. Закотіть рукави, а штани і максіспідниці замініть на колоти і сукні-міді.

Взуття в тон з ногами

Щоб візуально подовжити силует, ваше взуття має зливатися з кольором ваших ніг. Взимку одягайте чорні черевики під чорні колготки, а влітку на голі ноги одягайте тілесні босоніжки.