Як виглядати дорого завдяки одягу: модні поради від Андре Тана

Український дизайнер Андре Тан вчергове поділився зі своїми прихильниками важливими порадами. Модельєр розповів, яких головних правил треба дотримуватися, щоб виглядати "на мільйон".

Корисні поради, як завжди, з’явилися на особистій сторінці Андре Тана в інстаграмі, за якою стежать майже 300 тисяч прихильників.

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Дизайнер виділив 5 критеріїв у виборі одягу та аксесуарів, які допоможуть не лише мати презентабельний вигляд, але й досягнути ефекту вигляду «на мільйон».

Одяг повинен сидіти ідеально

"Складно знайти в магазині річ, яка сидітиме ідеально. Іноді, щоб цього досягти, достатньо лише прибрати зайву довжину, але бувають випадки, коли не обійтися без ґрунтовного перекроювання", – зазначив Андре Тан.



Модні поради від Андре Тана / Фото з інстаграму дизайнера



Додайте в образ яскраву сумку

Яскрава сумка буде актуальним аксесуаром практично під будь-який аутфіт, а ваш стиль стане підкресленим і завершеним.



Модні поради від Андре Тана / Фото з інстаграму дизайнера



Попрасовані речі

"Свіжі та попрасовані речі надають аутфіту статусності, незалежно від ціни покупок. Складки можливі лише тоді, якщо це 100-відсоткова бавовна", – підкреслив дизайнер.



Модні поради від Андре Тана / Фото з інстаграму дизайнера



Монохромність

Не бійтеся використовувати один колір для всього образу. Підбираючи речі в одній колірній гамі, переконайтеся, що відтінки збігаються. Якщо для вас це занадто складно грати з яскравими і цікавими тонами, то спробуйте скласти вбрання з чорного або білого – безпрограшний варіант.



Модні поради від Андре Тана / Фото з інстаграму дизайнера



Догляд за аксесуарами

"Ідеальний стан сумки – одна з обов'язкових умов, які допомагають виглядати дорого у будь-якій ситуації. Слідкуйте за тим, щоб вона не втрачала колір і форму, оскільки при частому носінні такий аксесуар може помітно забруднитись", – заявив модельєр.



Модні поради від Андре Тана / Фото з інстаграму дизайнера