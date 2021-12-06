Корисні поради, як завжди, з’явилися на особистій сторінці Андре Тана в інстаграмі, за якою стежать майже 300 тисяч прихильників.

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Дизайнер виділив 5 критеріїв у виборі одягу та аксесуарів, які допоможуть не лише мати презентабельний вигляд, але й досягнути ефекту вигляду «на мільйон».

Одяг повинен сидіти ідеально

"Складно знайти в магазині річ, яка сидітиме ідеально. Іноді, щоб цього досягти, достатньо лише прибрати зайву довжину, але бувають випадки, коли не обійтися без ґрунтовного перекроювання", – зазначив Андре Тан.



Модні поради від Андре Тана / Фото з інстаграму дизайнера



Додайте в образ яскраву сумку

Яскрава сумка буде актуальним аксесуаром практично під будь-який аутфіт, а ваш стиль стане підкресленим і завершеним.



Модні поради від Андре Тана / Фото з інстаграму дизайнера



Попрасовані речі

"Свіжі та попрасовані речі надають аутфіту статусності, незалежно від ціни покупок. Складки можливі лише тоді, якщо це 100-відсоткова бавовна", – підкреслив дизайнер.



Модні поради від Андре Тана / Фото з інстаграму дизайнера



Монохромність

Не бійтеся використовувати один колір для всього образу. Підбираючи речі в одній колірній гамі, переконайтеся, що відтінки збігаються. Якщо для вас це занадто складно грати з яскравими і цікавими тонами, то спробуйте скласти вбрання з чорного або білого – безпрограшний варіант.



Модні поради від Андре Тана / Фото з інстаграму дизайнера



Догляд за аксесуарами

"Ідеальний стан сумки – одна з обов'язкових умов, які допомагають виглядати дорого у будь-якій ситуації. Слідкуйте за тим, щоб вона не втрачала колір і форму, оскільки при частому носінні такий аксесуар може помітно забруднитись", – заявив модельєр.



Модні поради від Андре Тана / Фото з інстаграму дизайнера