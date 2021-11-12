Як цікаво носити пуховик: 3 нові способи, які вам сподобаються – стильні фото

Пуховик – основний елемент гардероба в осінньо-зимовому сезоні. Зараз дедалі більші зірки стрітстайлу роблять пухову куртку зіркою усіх своїх повсякденних образів. У своїх інстаграмах трендсеттери показують, як отримати стильний і теплий образ на основі дутої куртки. Освіжити аутфіт можна за допомогою кількох легких способів.

Пуховики вже довгий час займають провідні позиції серед зимового верхнього одягу. Вони набагато тепліші та практичніші, ніж зимове пальто чи коротка дублянка-авіатор.

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Не варто відмовлятися від комфорту, щоб стильно виглядати. Різноманітний асортимент пуховиків дозволить вам створити будь-який образ та поєднати річ не лише з черевиками але й з чоботами на підборах.

З поясом і спідницею

Ми привикли до того, що пуховик найкраще поєднується з джинсами та штанами, втім носіння суконь і спідниць під дуту куртку – вже давно не новинка. Данська модниця Емілі Сіндлев, яку часто називають Керрі Бредшоу, одягає пуховик зі спідницею, доповнюючи його на талії ременем.



Цікаві образи з пуховиком / Фото з інстаграму Емілі Сіндлев

Під колір одягу

Якщо у нульових ми підбирали сумку під колір взуття, то зараз модно створювати total look. Німецька блогерка Леоні Ганне в холодну пору знаходить рішення, щоб зробити цікавий образ, тож під кремовий пуховик підбирає вбрання бежевого та молочного кольору.



Цікаві образи з пуховиком / Фото з інстаграму Леоні Ганне

З плетеною сумкою

Плетені сумки вже не вважаються атрибутикою пляжного відпочинку. За бажанням, солом’яну сумку можна носити навіть взимку, поєднуючи з теплим пуховиком. Виглядає таке доповнення до верхнього одягу свіжо та нетривіально.



Цікаві образи з пуховиком / Фото з інстаграму