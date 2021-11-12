Пуховики вже довгий час займають провідні позиції серед зимового верхнього одягу. Вони набагато тепліші та практичніші, ніж зимове пальто чи коротка дублянка-авіатор.

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Не варто відмовлятися від комфорту, щоб стильно виглядати. Різноманітний асортимент пуховиків дозволить вам створити будь-який образ та поєднати річ не лише з черевиками але й з чоботами на підборах.

З поясом і спідницею

Ми привикли до того, що пуховик найкраще поєднується з джинсами та штанами, втім носіння суконь і спідниць під дуту куртку – вже давно не новинка. Данська модниця Емілі Сіндлев, яку часто називають Керрі Бредшоу, одягає пуховик зі спідницею, доповнюючи його на талії ременем.



Цікаві образи з пуховиком / Фото з інстаграму Емілі Сіндлев

Під колір одягу

Якщо у нульових ми підбирали сумку під колір взуття, то зараз модно створювати total look. Німецька блогерка Леоні Ганне в холодну пору знаходить рішення, щоб зробити цікавий образ, тож під кремовий пуховик підбирає вбрання бежевого та молочного кольору.



Цікаві образи з пуховиком / Фото з інстаграму Леоні Ганне

З плетеною сумкою

Плетені сумки вже не вважаються атрибутикою пляжного відпочинку. За бажанням, солом’яну сумку можна носити навіть взимку, поєднуючи з теплим пуховиком. Виглядає таке доповнення до верхнього одягу свіжо та нетривіально.



Цікаві образи з пуховиком / Фото з інстаграму