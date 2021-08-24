Як стильно виглядати у вишиванці на День Незалежності: найкращі образи

24 серпня Україна святкує 30 років незалежності. Традиційно українці одягають на День Незалежності вишиванку, яку поєднують з джинсами, штанами, спідницями та шортами. У цей день відбуватимуться різноманітні шоу, концерти та фестивалі, тож як стильно одягнутися у святковий день – дивіться в матеріалі.

Національний український одяг підкорив світ моди. Сорочки та сукні з традиційним українським візерунком з кожним роком завойовують все більше серця модниць.

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За останні кілька років вишиванка стала наймоднішим етноодягом у світі. У вишитих сорочках знаменитості з’являються на червоних доріжках, гучних вечірках та музичних фестивалях.

Найчастіше вишиванку в українському стилі поєднують зі світлими джинсами, штанами палаццо, бермудами, спідницями. Раніше її одягали лише на свято чи якусь урочисту подію, зараз же вишиванку одягають у звичайні вихідні дні, поєднуючи з повсякденними елементами гардероба.

Важливо дотримуватись вишуканого стилю не тільки в одязі, але й інтер’єрі. Допоможуть вам у цьому електрокаміниВиробники подбали не тільки про їхню якість і безпечність, але й про дизайн, який ідеально доповнить вигляд вашого помешкання.

Сучасні вишиванки представлені ​​численними стильовими виконаннями, фасонами в різноманітних кольорах. Для створення романтичного образу, поєднуйте вишиванку зі спідницею. Для вишуканого та елегантного образу поєднайте вишиту сорочку зі штанами палаццо, доповнивши босоніжками на підборах.

Влітку маєте чудовий шанс поєднати вишиванку з шортами. Обирайте денімові вироби, бермуди або лляні шорти пастельних кольорів. Щоб створити розкішний образ – одягайте вишиту сукню, з якою можете створити два різні образи, поєднуючи або з кедами, або з трендовими босоніжками на зав’язках. Як стильно одягнутися на День Незалежності – дивіться у добірці.



Стильні образи з вишиванкою на День Незалежності / Фото з Pinterest



Стильні образи з вишиванкою на День Незалежності / Фото з Pinterest



Стильні образи з вишиванкою на День Незалежності / Фото з Pinterest



Стильні образи з вишиванкою на День Незалежності / Фото з Pinterest



Стильні образи з вишиванкою на День Незалежності / Фото з Pinterest



Стильні образи з вишиванкою на День Незалежності / Фото Etnodim



Стильні образи з вишиванкою на День Незалежності / Фото з Pinterest



Стильні образи з вишиванкою на День Незалежності / Фото з Pinterest



Стильні образи з вишиванкою на День Незалежності / Фото з Etnodim