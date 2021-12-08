Інфлюенсерка з Мілана Вероніка Ферраро показує, що взимку можна виглядати практично, зручно і модно.

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Streetstyle-активістка є частою гостею на модних показах. У її гардеробі можна знайти стьобану куртку з останньої колекції Miu Miu, дуті пуховики від Jacquemus, затишні светри, вовняні сорочки, елегантні спідничі костюми та пальта від власного бренду Not After Ten.

Італійка має багато вбрання у нейтральній колірній гамі. Такий одяг легко поєднувати між собою та носити, як для повсякденних виходів, так і святкових.

Для прогулянки дівчина обирає класичний білий светр, який поєднує з голубими джинсами та коричневим плащем з пухнастим коміром і рукавами.



Модні образи Вероніки Ферраро / Фото з інстаграму модниці

На відпочинок Вероніка обирає чорне худі з капюшоном, штани на флісі, черевики на масивній підошві та довершує свій аутфіт зимовим пальтом від Balmain. Інфлюенсерка також обирає яскравий синій пуховик, який доповнює сірими джогерами та чорною шапкою.



Модні образи Вероніки Ферраро / Фото з інстаграму модниці



Модні образи Вероніки Ферраро / Фото з інстаграму модниці

Також у гардеробі дівчини є трендова коричнева дублянка з білим коміром та рукавами. До такого верхнього одягу модниця підбирає сумку з такого ж матеріалу, як і дублянка. Виглядає такий ансамбль в парі зі світло-коричневими зимовими лосинами досить стильно.



Модні образи Вероніки Ферраро / Фото з інстаграму модниці

Для теплішої погоди Ферраро обирає замість чобіт кросівки. На ній молочно-кремовий топ, голуб джинси та багряний лакований плащ.



Модні образи Вероніки Ферраро / Фото з інстаграму модниці



Модні образи Вероніки Ферраро / Фото з інстаграму модниці



Модні образи Вероніки Ферраро / Фото з інстаграму модниці



Модні образи Вероніки Ферраро / Фото з інстаграму модниці



Модні образи Вероніки Ферраро / Фото з інстаграму модниці