Судячи з образів провідних світових модниць, новий сезон наповнений мінімалізмом, пастельними кольорами та класичними елементами гардероба. Цієї осені придивляйтеся до подовжених светрів, які можна носити соло з черевиками на масивній підошві у стилі Bottega Veneta.

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Британська модниця Алісія Родді створює стильний монохромний образ, поєднуючи молочний светр з горловиною в парі з білими черевиками. Для теплішої погоди обирайте спортивний чорний костюм в парі з трендовим головним убором – панамою.



Стильні осінні образи від інфлюенсерів / Фото з інстаграму блогерки



Стильні осінні образи від інфлюенсерів / Фото з інстаграму блогерки

Важливо дотримуватись вишуканого стилю не тільки в одязі, але й інтер’єрі. Допоможуть вам у цьому електрокаміни Dimplex. Виробники подбали не тільки про їхню якість і безпечність, але й про дизайн, який ідеально доповнить вигляд вашого помешкання.

Фешн-блогер Кароліна Бломст цього сезону робить ставку на затишні светри, які поєднує з класичними голубими джинсами, а в дощову погоду залюбки одягає білі джинси доповнюючи їх лаковими чорними лоферами.



Стильні осінні образи від інфлюенсерів / Фото з інстаграму блогерки



Стильні осінні образи від інфлюенсерів / Фото з інстаграму блогерки

Модниця із Копенгагена Емілі Сіндлев створює багатошаровий аутфіт. Вона приміряє різні відтінки деніму, доповнивши широкі сині джинси світло-голубою джинсовою курткою. Зверху білявка накинула світшот в червоно-білу смужку.



Стильні осінні образи від інфлюенсерів / Фото з інстаграму блогерки

Скандинавська streetstyle-зірка Перніль Тейсбек вже встигла вигуляти трендові чоботи-труби білосніжного кольору в парі з молочною дублянкою максі-довжини. Виглядає такий образ надзвичайно стильно і ефектно. Данська стилістка також прогулялася у класичному аутфіті, що складався з білої футболки, сорочки та кавових штанів, довершивши увесь ансамбль бездоганним довгим тренчем.



Стильні осінні образи від інфлюенсерів / Фото з інстаграму блогерки



Стильні осінні образи від інфлюенсерів / Фото з інстаграму блогерки

Фешіоніста Анук Уве береться демонструвати на собі трендовий верхній убір – стьобану куртку та довге пальто в клітинку. У теплі дні дівчина відмовляється від додаткового вбрання та виходить на прогулянку у класичному чорному светрі та кремових штанах палаццо.



Стильні осінні образи від інфлюенсерів / Фото з інстаграму блогерки



Стильні осінні образи від інфлюенсерів / Фото з інстаграму блогерки



Стильні осінні образи від інфлюенсерів / Фото з інстаграму блогерки