Total denim – тренд сезону: як стильно одягатися у джинсові вироби

Цієї весни денім підкорював світові подіуми, а теплий період року – справжня епоха Відродження джинсових речей. Щоб залишатися у модному авангарді, поєднуйте цього сезону різні фактури і текстури, які допоможуть зробити образ цікавішим.

Джинсові сети, що складаються з куртки та штанів, найчастіше зустрічаються саме навесні. Зірки стрітстайлу радять носити водночас кілька джинсових речей. Варіантів може бути чимало, адже денім універсальний і з легкістю може використовуватися в різних напрямках та модних рішеннях.

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Весняна мода – справжній простір для натхнення, тому школа стилю Pump Your Style розповіла у своєму інстаграмі, як створити цікаві комбінації та зібрати образ, який захочеться розглядати.

Мінімалізм

Щоб створити мінімалістичний образ варто поєднувати вироби лаконічного крою без додаткового оздоблення. Відтінки не обов’язково мають бути однакові. Мінімалістичний образ рекомендується доповнювати аксесуарами. Яскрава сумка чи цікаве взуття чудово підійдуть до цієї комбінації.



Як носити денім цієї весни / Pump Your Studio



Гра об’ємів

"Акцентуємо верхню або нижню частину тіла. Наприклад, спідницю-міні доповнюємо курткою-оверсайз або до спідниці-міді темного відтінку додаємо вкорочену світлу куртку", – йдеться на інстаграм-сторінці школи стилю.



Як носити денім цієї весни / Pump Your Studio



Поєднання матеріалів

Дуже цікаво та свіжо виглядає комбінація double denim з додатковим матеріалом. Це може бути один виріб з поєднанням різних тканин або ж багатошарові образи.



Як носити денім цієї весни / Pump Your Studio



Фактура та деталі

"Ви точно привернете увагу оточуючих, якщо оберете виріб з цікавими деталями (контрастна чи об’ємна прострочка, торочки, нашивки, металеві декоративні елементи, необроблені краї виробу). Можна використати один оздоблений виріб або поєднати два вироби з однаковим декором, тим самим створивши тотал лук", – пише Pump Your Style.



Як носити денім цієї весни / Pump Your Studio

Нашарування

Стилісти зазначають, що увесь аутфіт може бути зібраний з джинсових виробів або ж включати речі з інших матеріалів. До прикладу, можемо поєднати жилет та куртку з деніму та джинси прямого крою.



Як носити денім цієї весни / Pump Your Studio