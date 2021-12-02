З приходом зими зірки стрітстайлу почали частіше у своєму гардеробі робити ставку на Teddy Bear з овчини, що представлені в найрізноманітніших кольорах.

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Зазвичай Тіффані Хсу любить демонструвати своїй аудиторії супермодні речі з останніх колекцій відомих брендів, втім цього разу потішила користувачів комфортним зимовим образом, який може повторити кожна модниця.

Образ Тіффані Хсу

Інфлюенсерка для прогулянки обрала сірий спортивний костюм від шведського бренду Cos. Під худі з капюшоном дівчина одягнула базову білу футболку, а зверху – білосніжну шубу з овчини. Образ доповнили чорні черевики з молочними вставками від бренду Bottega Veneta.

Ніжний образ фешіоніста довершила великим пухнастим клатчем жовтого кольору. Тіффані розпустила коротке волосся, а на обличчі зробила яскравий макіяж з акцентом на червоній губній помаді.



Модний образ Тіффані Хсу / Фото з інстаграму



Модний образ Тіффані Хсу / Фото з інстаграму