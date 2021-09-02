Відома шведська модель є справжньою іконою стилю. Вона вміє з простих та лаконічних речей створити чудовий look, яким надихатимуться мільйони її фанатів зі всього світу. Ельза працює моделлю з 16-річного віку, тож за час своєї кар’єри виробила бездоганний смак в одязі.

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У гардеробі Ельзи є безліч жакетів, джинсів, топів, кросівок та сумок від найвідоміших брендів. Білявка обожнює стиль кежуал, тож цікаві образи цього модного напрямку показує у своєму інстаграмі найбільше.

Манекенниця вже давно перетворила свій інстаграм на посібник fashion-трендів, тож черговий її образ став новим модним уроком для прихильників. Білявка показала, як можна буденний образ зробити яскравим завдяки парі штанів.

Важливо дотримуватись вишуканого стилю не тільки в одязі, але й інтер’єрі. Допоможуть вам у цьому електрокаміни Dimplex. Виробники подбали не тільки про їхню якість і безпечність, але й про дизайн, який ідеально доповнить вигляд вашого помешкання.

Образ Ельзи Госк

Ельза одягнула футболку на короткий рукав відтінку слонової кістки. Манекенниця вміло поєднала простий буденний образ із яскравими штанами голубого кольору, які одразу додали аутфіту родзинки. Шкіряні штани Ельза обрала від данського бренду ROTATE. Образ модель доповнила біло-голубими кросівками від бренду Babila High Top.

Білявка зробила на волоссі легкі локони та одягнула зверху білу панаму з голубими вишняями від HVN by Harley Viera-Newton. Увесь одяг, який приміряла Ельза, вже повністю розпроданий, тож такий "вінтажний" look знаменитість зазнімкувала біля раритетного червоного автомобіля з телефоном у руках.



Красивий образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму моделі



Красивий образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму моделі



Красивий образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму моделі