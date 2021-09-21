Білявка демонструвала у Нью-Йорку розкішні образи, які не оминали увагою всі стрітстайл-фотографи. Для одного з показів Ельзі наростили волосся, тож з новою зачіскою знаменитість позувала перед камерами у бездоганних аутфітах, що складались зі спідниць, штанних костюмів та стильних жакетів. Здебільшого, усі свої наряди вона доповнювала підборами.

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Повернувшись до Лос-Анджелеса шведка знову показує прихильникам свою рідну довжину волосся та кежуальні образи, які вона найчастіше одягає, коли виходить гуляти з донечкою.

Образ Ельзи Госк

Модель одягнула на прогулянку в сонячну погоду одягнула синій світшот з надписом California. Доповненням стали сині широкі джинси від бренду Levis. Ельза також одягнула вінтажні сірі кросівки від New Balance.

Аутфіт довершила чорна сумка-пельмень із золотим масивним ланцюжком та чорна панама з овчини. Варто зазначити, що такий головний убір – тренд осені. Кучеряве волосся Ельза розпустила, а губи намалювала улюбленою коричневою помадою.

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Інфлюенсери часто задають усім модницям світу тренди, тож стильну панаму шведської моделі варто взяти на озброєння.Головний убір стане вдалим доповненням до пальта, дублянки чи пуховика.



Стильний образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму моделі



Стильний образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму моделі



Стильний образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму моделі