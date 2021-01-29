Як правильно поєднувати аксесуари: актуальні поради від Андре Тана

Відомий український дизайнер Андре Тан поділився з шанувальницями фешн-порадами. Модельєр розповів, як правильно поєднувати аксесуари, щоб не зіпсувати образ.

Джерело: інстаграм Андре Тана

Жінки прагнуть виглядати стильно та модно, тому слідкують за трендами у fashion-індустрії. Проте варто пам'ятати не лише про одяг, а й про аксесуари, які відіграють важливу роль в образі. Багато аксесуарів можуть зіпсувати аутфіт через неправильне поєднання або застарілі фасони. Андре Тан розповів, яких помилов варто уникати під час створення образу.

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Правильне поєднання аксесуарів: фешн-поради від Андре Тана

Гра кольорів

Коли ви обираєте шарф, рукавиці та шапку одного кольору, то ваш look виглядає дуже скучно. Також не варто поєднувати сумку та туфлі в тон. При виборі аксесуарів пограйте з кольорами та додайте яскравих акцентів.



Як правильно поєднувати аксесуари / Фото з інстаграму Андре Тана

Доцільне поєднання чорної сумки з одягом

Повсякденну офісну сумку не можна поєднувати з вечірньою сукнею. Це виглядає дуже дивно. Головне правило хорошого смаку – доцільність. Для кожної речі є свій контекст, який обов'язково потрібно враховувати.



Як правильно поєднувати аксесуари / Фото з інстаграму Андре Тана

Комбінація золота та срібла

У моді поєднання непоєднуваного. Таким чином комбінують навіть спортивний та класичний стилі. Тому спробуйте поєднати золото та срібло в одному аутфіті – це більше не заборонено. І пам'ятайте, що прикраси з одного комплекту виглядають скучно.



Як правильно поєднувати аксесуари / Фото з інстаграму Андре Тана

Доцільність пояса

Андре Тан поділився, що часто бачить образи, де пояс зайвий. Особливо, коли він має велику пряжку. Не забувайте, що зайві аксесуари ще гірші, ніж їх відсутність.



Як правильно поєднувати аксесуари / Фото з інстаграму Андре Тана

Уникання дитячої атрибутики

Вушка, рожки та бантики не виглядають мило. Зайва інфантильність не потрібна в образах. Головне правило: чим простіше – тим краще.



Як правильно поєднувати аксесуари / Фото з інстаграму Андре Тана