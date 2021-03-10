Як правильно одягатися дівчатам, у яких тип фігури груша: важливі поради

Спеціалісти виділяють 5 типів фігури, і для кожного типу є особливі рекомендації щодо вибору правильного пропорційного вбрання. Сюди належить фасон, крій, довжина, забарвлення та багато інших речей, яких треба уникати. У нашому матеріалі розглядаємо, як правильно корелювати тип фігури, який називають груша.

Навіть попри те, що у сучасному світі особливо актуальна тема любові до себе та прийняття свого тіла таким, яке воно є, представниці жіночої статі все одно звертаються до стилістів, аби допомогли їм у кореляції фігури за допомогою одягу.

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До А-образного або грушеподібного типу фігури відносять вузькі плечі, чітко виражену талію та широкі стегна (значно ширші плечей). Зірки з цим типом фігури – Бейонсе, Шакіра, Крістіна Агілера, Адель, Дженніфер Лопес.

Школа стилю Pump Your Style вирішала поділитися з прихильниками основними деталями корекційної методики, за допомогою яких вам вдасться виглядати просто бездоганно.

Нічого зайвого

Уникайте яскравих принтів, блискучих виробів, аплікацій та іншого декору у зоні бедер. Всі перелічені елементи рекомендовано перенести у верхню частину силуету.



Корекційні методики для фігури типу груша / Фото з інстаграму Pump Your Style

Цупкі матеріали

Для поясних виробів (штани, спідниці, шорти) обирайте цупкіші матеріали, оскільки тонкий матеріал підкреслить усі нерівності поверхні бедер та ніг.



Корекційні методики для фігури типу груша / Фото з інстаграму Pump Your Style

Розрізи та асиметрія

"Саме ці елементи в поясних виробах здатні зробити вас візуально стрункішою, тому не нехтуйте ними", – зазначає школа стилю.



Корекційні методики для фігури типу груша / Фото з інстаграму Pump Your Style

Вертикаль у образах

Це може бути принт у вертикальну смужку або ж просто не застібнуте пальто, будь-яка вертикаль візуально видовжуватиме силует.



Корекційні методики для фігури типу груша / Фото з інстаграму Pump Your Style

Кльош від бедра

Стилістка школи Pump Your Style зазначає, що саме модель таких штанів чи джинсів візуально приховає об‘єм бедер.



Корекційні методики для фігури типу груша / Фото з інстаграму Pump Your Style

Правильна довжина плечових виробів

До або після найширшої частини бедра – ідеальна довжина для блейзера, сорочки чи іншої одиниці. Таким чином погляд не падатиме одразу на об‘ємніші бедра, а на лінію, де виріб закінчується.



Корекційні методики для фігури типу груша / Фото з інстаграму Pump Your Style