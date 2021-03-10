Як правильно одягатися дівчатам, у яких тип фігури груша: важливі поради

Джерело:школа стилю Pump Your Style
Спеціалісти виділяють 5 типів фігури, і для кожного типу є особливі рекомендації щодо вибору правильного пропорційного вбрання. Сюди належить фасон, крій, довжина, забарвлення та багато інших речей, яких треба уникати. У нашому матеріалі розглядаємо, як правильно корелювати тип фігури, який називають груша.
Навіть попри те, що у сучасному світі особливо актуальна тема любові до себе та прийняття свого тіла таким, яке воно є, представниці жіночої статі все одно звертаються до стилістів, аби допомогли їм у кореляції фігури за допомогою одягу.
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До А-образного або грушеподібного типу фігури відносять вузькі плечі, чітко виражену талію та широкі стегна (значно ширші плечей). Зірки з цим типом фігури – Бейонсе, Шакіра, Крістіна Агілера, Адель, Дженніфер Лопес.
Школа стилю Pump Your Style вирішала поділитися з прихильниками основними деталями корекційної методики, за допомогою яких вам вдасться виглядати просто бездоганно.
Уникайте яскравих принтів, блискучих виробів, аплікацій та іншого декору у зоні бедер. Всі перелічені елементи рекомендовано перенести у верхню частину силуету.
Корекційні методики для фігури типу груша / Фото з інстаграму Pump Your Style
Для поясних виробів (штани, спідниці, шорти) обирайте цупкіші матеріали, оскільки тонкий матеріал підкреслить усі нерівності поверхні бедер та ніг.
Корекційні методики для фігури типу груша / Фото з інстаграму Pump Your Style
"Саме ці елементи в поясних виробах здатні зробити вас візуально стрункішою, тому не нехтуйте ними", – зазначає школа стилю.
Корекційні методики для фігури типу груша / Фото з інстаграму Pump Your Style
Це може бути принт у вертикальну смужку або ж просто не застібнуте пальто, будь-яка вертикаль візуально видовжуватиме силует.
Корекційні методики для фігури типу груша / Фото з інстаграму Pump Your Style
Стилістка школи Pump Your Style зазначає, що саме модель таких штанів чи джинсів візуально приховає об‘єм бедер.
Корекційні методики для фігури типу груша / Фото з інстаграму Pump Your Style
До або після найширшої частини бедра – ідеальна довжина для блейзера, сорочки чи іншої одиниці. Таким чином погляд не падатиме одразу на об‘ємніші бедра, а на лінію, де виріб закінчується.
Корекційні методики для фігури типу груша / Фото з інстаграму Pump Your Style