Український дизайнер Андре Тан продовжує ділитися фешн-порадами. Модельєр розповів, як правильно обирати модницям білу сорочку.

З приходом весни всі оновлюють свої гардероби, а вбрання світлих кольорів стає актуальнішим. Цього разу дизайнер Андре Тан вирішив розповісти про базовий елемент гардеробу – білу сорочку.

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Кожна дівчина хоче виглядати модно і стильно. Для того, щоб завжди мати бездоганний вигляд варто не лише дбати про зовнішність, але й звертати увагу на важливі деталі, які можуть суттєво змінити образ, або ж взагалі зіпсувати його.

На своїй особистій сторінці в інстаграмі Андре Тан наголосив, на що треба звертати увагу при купівлі білої сорочки.

Золоті правила:



Правильний комір – запорука успіху

"Він обов'язково повинен бути м'який. Якщо у сорочки жорсткий комір або ж він укріплений пластиковими вставками, ви будете схожі на радянську директорку школи", – каже дизайнер Андре Тан.



Не економимо на складі

Модельєр радить обирати сорочку зі 100% бавовни у складі. Якщо в складі буде 3-4% еластану, то сорочка буде більш м'якою.



Шукайте "ту саму"

"Часто дівчата підбирають неправильний оверсайз! Рівняння для ідеального оверсайз: до вашого розміру додайте 1 або 1,5 розміру", – зазначив Андре Тан.



Як носити сорочку, якщо ти…

Дизайнер розповів про 3 типи фігури – трикутник, прямокутник та перевернутий трикутник та на цих прикладах розповів, як саме треба носити сорочку.

Трикутник:

Спробуйте підкотити рукава сорочки до довжини в три чверті – це зробить тіло пропорційним. Також не забувайте про ремінці (3-4 см) і аксесуарах.



Прямокутник:

"Сорочку зав'язуйте вузлом на животі. Нарешті мода повернулася з 90-х! Ця фішка освіжає образ і робить гарний акцент на талії", – написав дизайнер.



Перевернутий трикутник:

За словами Андре Тана, для типи фігури перевернутий трикутник – V-подібний виріз, – головний козир! Зверніть увагу на сорочки з вертикальними смужками. Також спробуйте заправити сорочку наполовину.



Окрім цього, модельєр додав, що сорочка не обов'язково повинна бути біла. Ключові кольори весни 2021 – золотий Marigold, ніжно-блакитний Cerulean, рудий Rust, лимонний Illuminating і синій French Blue.

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