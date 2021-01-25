Екошкіра помітно набирає оборотів. Героїні стрітстайлу вже завзято демонструють стильні образи поєднуючи декілька кольорів шкіри. Як майстерно комбінувати кольори і при цьому виглядати стильно – вчимося у модниць інстаграму.

Джерело: Harper's Bazaar

До весни залишилося зовсім трохи, тож можна впевнено готуватися до цікавих аутфітів.

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Хоча перше тепло синоптики прогнозують лише з середини квітня, це не завадить одягнути демісезонну куртку та вдало поєднати вбрання з екошкіри. Цієї весни героїні стрітстайлу радять одягати не лише якусь одну річ з екошкіри, а декілька.

Зірки інстаграму, які захоплюють мережу своїми чудовими аутфітами дозволяють собі сміливі комбінації і радять модницям також застосовувати у своїх образах цей трюк. Тим, хто боїться експериментувати, радять поєднувати в одному образі спокійні відтінки екошкіри – наприклад, чорний і коричневий.

Одягайте для прогулянки чорний шкіряний тренч з шоколадними штанами і такою ж сумкою. Такий непомітний і спокійний образ захочеться розглядати не лише вам, але й оточуючим.

Сміливим модницям радять акцентну річ зі штучної шкіри доповнити маленькою родзинкою. До прикладу, героїні стрітстайлу морквяний плащ з екошкіри доповнювати поясною сумкою оливкового відтінку. Яскраво-помаранчеву спідницю міді поєднуйте з баклажановим жакетом з чоловічого плеча.

Щоб не помилитися та надихнутися ідеями – дивіться стильну добірку аутфітів світових фешіоністок.



Приклади поєднання різних кольорів екошкіри / IMAXTREE



Приклади поєднання різних кольорів екошкіри / IMAXTREE



Приклади поєднання різних кольорів екошкіри / IMAXTREE



Приклади поєднання різних кольорів екошкіри / IMAXTREE



Приклади поєднання різних кольорів екошкіри / IMAXTREE



Приклади поєднання різних кольорів екошкіри / IMAXTREE



Приклади поєднання різних кольорів екошкіри / IMAXTREE