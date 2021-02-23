Фарбування джинсів технікою тай-дай – цікавий спосіб надати речі нове життя, додати їй унікальності і неповторного візерунка за допомогою доступних засобів.

Явище тай-дай виникло серед молоді сімдесятих, завдяки субкультурі хіпі. Дослівно tie-dye перекладається як "зав'яжи-пофарбуй". Його суть полягає в фарбуванні одягу своїми руками, створюючи цікаві візерунки за допомогою легкодоступних барвників або відбілювача.

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Для створення бажаного принта, одяг скручують або мнуть в різних місцях, а потім покривають барвником або знебарвлюють. Таким чином на одязі виникають колірні плями, які і роблять вбрання у своєму роді унікальним.

Тай-дай охоплює моду кожне десятиліття. У 2020 році цей принт був особливо популярним, втім у цьому році не втрачатиме своєї актуальності. Якщо ви втомилися від старих джинсів і хочете щось новеньке у своєму гардеробі – створіть самостійно трендову річ менше, ніж за пів години.



Джинси виконані в техніці тай-дай / Фото з Pinterest

Що знадобиться?

Відбілювач Канцелярські гумки Порожній флакон-спрей Вода Ванна або велика ємність Рукавички

Крок 1

Приготуйте джинси, які будете перетворювати. Помніть тканину, закріплюючи невеликі ділянки канцелярськими гумками. Робити це потрібно знизу вгору. Не забувайте про задню сторону! За підсумком у вас повинен вийти один великий зім'ятий шматок.

Як пофарбувати джинси у техніці тай-дай: дивіться відео

Крок 2

Змішайте три частини води з однією частиною відбілювача (наприклад, три літри води на один літр відбілювача) у великій ємності або в чистій ванній з заткнутим зливом. Повільно і акуратно (обов'язково в рукавичках!) занурте джинси в розчин до тих пір, поки бульбашки не зникнуть з поверхні.



Джинси виконані в техніці тай-дай / Фото з Pinterest

Для ефекту з бризками наповніть отриманим розчином порожній балончик і розпорошіть рідину у ванній або де-небудь в безпечному місці. В процесі роботи можна не знімати гумки на джинсах.

Втім за бажанням, ви можете їх зняти та просто розпорошувати розчин безпосередньо на шматок тканини. Тоді ефект буде менш виразним і більш недбалим. Після того, як ви все розбризкаєте, залишіть джинси на декілька годин, щоб відбілювач подіяв.

Як пофарбувати джинси у техніці тай-дай: дивіться відео

Крок 4

Чим більше часу пройде – тим яскравішим буде ефект. Якщо ви хочете більше контрасту, можете замочити джинси дві години. Якщо хочете легкого ефекту – залишіть на 20 хвилин. Як тільки час пройде, змийте з джинсів розчин під струменем холодної води.

Крок 5

Зніміть гумки (якщо використовували їх) і киньте джинси в пральну машинку на 30 градусів, а потім висушіть природним способом.



Джинси виконані в техніці тай-дай / Фото з Pinterest