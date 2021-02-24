Як оновити гардероб до весни: 5 важливих елементів

Усі модниці до початку весни, або очищують свої полиці від непотрібних речей, або оновлюють свій гардероб окремими речами. Період перед початком весни – ідеальний час, аби зібрати нові образи зі старих речей, урізноманітнити те, що ми маємо та придбати щось цікаве для своїх аутфітів.

З приходом весни всім хочеться, щоб їхні образи були наділені легкістю, свіжістю та особливим шармом, якого так не вистачало взимку.

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У новому сезоні модні образи у березні не обійдуться без верхнього одягу, адже частенько у весняні дні нас чекає не найкраща і досить мінлива погода. Окрім верхнього одягу, радимо звернути на найкращі відтінки, взуття та аксесуари, які допоможуть довершити ваш аутфіт.

Найкращий верхній одяг – пальто

Однотонні, приталені, прямі чи принтовані пальта ідеально підійдуть для будь-якого весняного образу. Актуальним залишаються пальта базових відтінків – чорне, бежеве, коричневе та біле. Окрім цього, пальто в клітинку та гусячу лапку – класика, тож жоден сезон не обходиться без цих варіантів.



Важливі елементи для оновлення гардеробу / Фото з Pinterest

Найкращі відтінки – нейтральні

На початку весни зосередьтеся на одязі нейтральних відтінків. Це допоможе поглянути на ваш гардероб по-новому. Базові кольори чудово підходять для правильної розстановки акцентів чорного вбрання.

Пастельну базу можна доповнити яскравим жакетом чи гумовими високими чобітьми. Навесні зверніть увагу на рожеві жакети, які будуть особливо популярними.



Важливі елементи для оновлення гардеробу / Фото з Pinterest

Найкраща надивленість – інстаграм

Вашим найбільшим джерелом натхнення для стильних образів стане ваша інстаграм-стрічка. Підпишіться на особисті профілі зірок стрітстайлу та інших модниць, вбрання яких резонує з вашим та виробляйте так звану надивленість.

Вподобані образи точно викличуть у вас асоціацію того, як треба скласти образ зі свого вбрання.



Важливі елементи для оновлення гардеробу / Фото з Pinterest

Найкраще взуття – базове

У 2020 році стався бум на масивні кросівки та чоботи з тракторною підошвою. У новому сезоні сфокусуйтеся на базових чорних черевиках, лоферах та мюлі. Їхня універсальність допоможе вам створити чудові базові образи.



Важливі елементи для оновлення гардеробу / Фото з Pinterest

Найкращі рятівники гардеробу – аксесуари

Золотисті браслети, ланцюжки на шиї, вінтажні персні, сережки – ось набір аксесуарів, які оживлять ваш найпростіший образ. Стилісти радять в новому сезоні поекспериментувати над ансамблем срібного та золотого кольору.

Обирайте будь-які прикраси, які нададуть родзинки вашому образу та застосовуйте свої творчі здібності.



Важливі елементи для оновлення гардеробу / Фото з Pinterest