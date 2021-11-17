Популярна супермодель Ірина Шейк та голлівудський актор Бредлі Купер зустрічалися 4 роки, втім розлучилися влітку 2019 року. У пари народилася донечка, тож вони на відміну від інших зірок не виносили деталі розлучення на публіку, і впродовж всього часу порівно розділяють опіку над дівчинкою.

Читайте також Жюлі Феррері прогулялася Парижем у береті, пальті Max Mara і кедах: стильний образ

Окрім того, що папараці часто фотографують Шейк на вулицях Нью-Йорка з візочком, Бредлі Купер також доволі багато часу приділяє маленькій дівчинці.

Нещодавно стрітстайл-фотографи помітили колишніх закоханих за спільною прогулянкою. За інформацією закордонних ЗМІ, Ірина та Бредлі йшли на обід. Актор приміряв повсякденний образ. Він одягнув худі, джинси та синє пальто, а Ірина Шейк обрала бездоганний класичний аутфіт.

Зірка подіумів одягнула білу сорочку, яку поєднала з чорними штанами. Для зручності вона взула білі кросівки, а на верх обрала чорне класичне пальто довжини міді. Знаменитість зачесала волосся в пучок, одягнула чорні окуляри, захисну маску та довершила look чорною сумкою із золотистим ланцюжком.



Ірина Шейк на прогулянці з Бредлі Купером / Фото з Vogue