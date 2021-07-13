Як одягнутися в спекотну пору року: 10 вибухових образів від модних інфлюенсерів

13 липня 2021 , 13:23
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Джерело:

24 канал

Цього року літо по-особливому спекотне. Наші улюблені жакети та джинси можна залишити до часів, поки стовпчик термометра трохи опуститься, а зараз робити ставку на лляні речі, мініспідниці, кроп-топи та вкорочені сорочки. Найкращі аутфіти на своїх сторінках в інстаграмі показують модні інфлюенсери.

Влітку звертайте увагу на матеріал. Прихильникам натуральних тканин варто придбати одяг з льону чи бавовни. Речі з цього матеріалу не мнуться і чудово підходять для спекотного дня.

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Щодо форми, то упор треба робити на речі вільного крою – шорти з легких тканин чи сукня зроблять перебування на сонці не таким виснажливим. Цього сезону дуже актуальні сукні-комбінації. Придивіться до топу на зав’язках та спідниці міді, або до топу чи шортів. Також стильно виглядають вкорочені сорочки в парі з широкими штанами.

При виборі літнього взуття головним критерієм залишається зручність. Якщо у вас в планах піші прогулянки містом чи парком, то обирайте сандалі, босоніжки чи в’єтнамки. У відкритому взутті вам буде прохолодніше, однак кеди та мюлі також вдало підійдуть до літніх аутфітів.

Виходячи з дому в спеку не забудьте про головні убори. Ми вже знайомили вас з топовими головними уборами цього сезону – панамами, хустинками, бейсболками та солом’яними капелюхами. Саме вони вдало довершать ваш літній look та забезпечать вас від сонячного проміння.

Fashion 24 радить надихнутися свіжими та цікавими ідеями для образів від модних інфлюенсерів.

 

Автор: Юлія Турелик