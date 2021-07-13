Влітку звертайте увагу на матеріал. Прихильникам натуральних тканин варто придбати одяг з льону чи бавовни. Речі з цього матеріалу не мнуться і чудово підходять для спекотного дня.

Цікаво Панама, кепка, косинка і солом’яний капелюх: як знаменитості носять трендові головні убори літа

Щодо форми, то упор треба робити на речі вільного крою – шорти з легких тканин чи сукня зроблять перебування на сонці не таким виснажливим. Цього сезону дуже актуальні сукні-комбінації. Придивіться до топу на зав’язках та спідниці міді, або до топу чи шортів. Також стильно виглядають вкорочені сорочки в парі з широкими штанами.

При виборі літнього взуття головним критерієм залишається зручність. Якщо у вас в планах піші прогулянки містом чи парком, то обирайте сандалі, босоніжки чи в’єтнамки. У відкритому взутті вам буде прохолодніше, однак кеди та мюлі також вдало підійдуть до літніх аутфітів.

Виходячи з дому в спеку не забудьте про головні убори. Ми вже знайомили вас з топовими головними уборами цього сезону – панамами, хустинками, бейсболками та солом’яними капелюхами. Саме вони вдало довершать ваш літній look та забезпечать вас від сонячного проміння.

Fashion 24 радить надихнутися свіжими та цікавими ідеями для образів від модних інфлюенсерів.