К’яра Ферраньї вміє ефектно виглядати у повсякденному житті. В гардеробі італійки переважають яскраві відтінки, тож вона часто ділиться монохромними образами та міксом кольорів, які вдало поєднуються між собою.

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Літо – активний період для носіння найяскравіших елементів гардеробу. З приходом осені любов до яскравого вбрання потрохи змінюється на класичні відтінки, тож білявка показує, як можна одягнутися по-літньому перед початком нового сезону.

Образ К’яри Ферраньї

На вечерю в Амальфі інфлюенсерка обрала шовкову сорочку кольору фуксії, яку заправила у мініспідницю. К’яра додала спокусливості образу розстебнувши кілька верхніх ґудзиків.

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Блогерка доповнила стильний літній образ рожевими босоніжками з квадратним носком. Саме такою любов’ю до мінімалістичних босоніжок на зав’язках нам запам’ятається літня мода 2021.

Білявка зачесала волосся в пучок, а на обличчі зробила красивий макіяж. Знаменитість намалювала очі коричневими тінями, зробила стрілки. Контур губ модниця обвела насиченим коричневим олівцем та намалювала їх помадою того ж кольору.

Італійська модниця знана любителька прикрас, тож довершила образ срібними сережками, численними перснями та браслетами на нозі.



Трендовий образ К'яри Ферраньї / Фото з інстаграму блогерки



Трендовий образ К'яри Ферраньї / Фото з інстаграму блогерки



Трендовий образ К'яри Ферраньї / Фото з інстаграму блогерки