Як одягнутися на новорічний корпоратив: ексклюзивні поради від Андре Тан

Наближається період новорічних корпоративів, тому український дизайнер Андре Тан, як завжди, дав цінні поради своїм прихильникам.

Андре Тан – дизайнер з багаторічним досвідом. Він добре знає, які речі зможуть підкреслити вашу фігуру, а яких суконь краще уникнути.

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На своїй особистій сторінці в інстаграмі модельєр на прикладах показав, на що варто зробити акцент в одязі.

"Блискучий дрес-код – хіт сезону майбутніх корпоративів. При чому сяяти можуть як сукні, так і суворі костюми. Даю вам повну свободу: у тренді як сукні міні, так і міді. Все залежить від рамок, які задає ваша компанія. Вибір найсміливіших – екстравагантне пір'я", – заявив Андре Тан.



Цінні поради щодо одягу на корпоратив від Андре Тана / Фото з інстаграму



Цінні поради щодо одягу на корпоратив від Андре Тана / Фото з інстаграму

У виборі аксесуарів зверніть увагу на сережки "люстри" та об'ємні браслети. За словами дизайнера, "браслети в образі – справжні гарячі пиріжки". Щоб зробити образ повністю трендовим – одягніть персні на всі пальці.



Цінні поради щодо одягу на корпоратив від Андре Тана / Фото з інстаграму

"Рекомендую утриматися від суконь, що оголюють фігуру, де видно понад 50% тіла. Вашим колегам не обов'язково знати всі родимки на вашому тілі! Дотримуйтесь дрес-коду компанії. Інша крайність – прийти в робочому повсякденному одязі. Насамперед зробіть свято собі", – зазначив модельєр.



Цінні поради щодо одягу на корпоратив від Андре Тана / Фото з інстаграму

Андре Тан також не радить використовувати хутро у вбранні на корпоратив, не забуваємо. Ще одна часта помилка – доповнити корпоративний образ ажурними колготками. Це досить поганий топ, тому так краще не робити.