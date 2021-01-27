Переглядаючи хроніки стрістайлу без перебільшень можна сказати, що скандинавські дівчата найстильніші. Їхній стиль виділився в однойменний напрямок – сканди, який характеризується нейтральністю форм та відтінків, а також тягою до експериментів.

Джерело: Harper's Bazaar

Cкандинавки досить часто діляться своїми стильними образами з прихильниками в інстаграмі.

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Чомусь їхні аутфіти найбільше привертають увагу представників модної індустрії в цілому світі. Секрет їхнього успіху полягає не в трендових окремих елементах гардеробу, а в їхній індивідуальності та простоті.

Не можна сказати, що скандинавки настільки зосереджені на лаконічності, що й не звертають уваги на тенденції. Навпаки, вони активно проповідують любов до себе, і точно впевнені, що щастя полягає не в кількості речей.

Логіка скандинавок полягає в наступному. На їхню думку, краще купити одну якісну річ, нехай навіть і дорогу, ніж заповнювати гардероб неякісним та дешевим вбранням.

Жителі Скандинавії віддають перевагу пастельній гамі, лаконічним силуетам і комфорту. В північних країнах досить важко натрапити на теплу погоду, тож модниці зі Швеції, Данії та Норвегії не оминають увагою багатошарові луки.

Та попри велику любов скандинавок до базових речей, деякі представниці все ж таки можуть похизуватися яскравими модними комбінаціями. Емілі Сіндлев – одна з найяскравіших фігур модної індустрії в Данії здобула популярність завдяки своїм яскравим поєднанням в образах. Фешн-стилістка сміливо поєднує у своєму образі фіолетовий тренч з жовтими чобітьми, одягає салатові жакети з чоловічого плеча, сині кардигани та рожеві туфлі човники.

Як одягаються скандинавки: модна добірка



Образи скандинавок / Фото з інстаграму



Образи скандинавок / Фото з інстаграму



Образи скандинавок / Фото з інстаграму



Образи скандинавок / Фото з інстаграму



Образи скандинавок / Фото з інстаграму



Образи скандинавок / Фото з інстаграму



Образи скандинавок / Фото з інстаграму