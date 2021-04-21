Як одягаються француженки навесні: основні елементи стильного гардероба

Французьким дівчатам можна співати оди. Вони люблять одяг простого крою, натуральні кольори, дорогі тканини та аксесуари, а їхніх стиль наслідують тисячі модниць зі всього світу. З яких елементів гардеробу складається весняний гардероб француженок – читайте в матеріалі.

Простота, елегантність та універсальний – три кити, на яких тримається стиль француженок. У цілому світі вони вважаються втіленням жіночого шарму.

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За словами француженок, головний секрет їхнього стилю полягає у легкій недбалості – нерівномірно зачесане волосся, розстібнутий кардиган, незастібнутий ґудзик у сорочці чи нафарбовані губи ледь помітною помадою. В ідеально випрасованому вбранні вони відчувають себе незатишно. Втім це немає нічого спільного з неохайністю та невмінням стежити за собою.

Асиметричний крій, використання різних фактур в одному образі, складні геометричні принти – все це не про французький стиль. Парижанки віддають перевагу одягу простого крою, який легко поєднувати в різних комплектах.

Базові речі – основна складова гардеробу француженок. Яким би "скучним" не було поняття бази збоку, все ж таки правильної посадки джинси, базова біла футболка з якісного матеріалу, чорний жакет, білі кросівки та універсальне коктейльне плаття – врятують у будь-якій ситуації.

Також француженки особливу увагу приділяють аксесуарам. Попри свою прихильність до класичного стилю, вони вносять різноманітність в образ за допомогою незвичайних акцентів. Яскраве взуття, сумка нестандартної форми, головний убір чи вінтажна брошка допомагають аутфіту додати певної родзинки.

Тренч

Тренч ніколи не виходить з моди, тож він стане ідеальним доповненням до будь-якого весняного образу. Він чудово виглядає в парі з романтичними сукнями, трикотажем та денімом. Цей утилітарний предмет гардероба завжди актуальний в міжсезоння, тож є вигідним вкладенням коштів.

Блуза з квітковим принтом

Квітковий принт цього сезону особливо популярний. Він виглядає жіночно, його легко поєднувати зі штанами та джинсами. Француженка Жюлі Феррері вдосконалила образ завдяки зібраному волоссю.

Розкльошені штани

Не покидає гардероби французьких модниць тренд з 70-х років. Джинси скінні та завужені штани вже не актуальні, тому кльош – чудова альтернатива. З такими штанами ви можете створювати бездоганний total look.

Балетки

Довгий період найстильнішим взуттям серед балеток вважалися двоколірні моделі від Chanel. У сезоні весна – літо 2021 відомі дизайнери, такі як Simone Rocha, Lanvin, Dior та Celine представили на подіумі нові версії класичного взуття.

Зараз в тренді моделі з загостреним і квадратним носком, на плоскій підошві, зав’язками навколо щиколотки та перфоровані балетки, які відмінно підходять для літа.

Сукня на бретелях

Обираючи сукню француженки віддають перевагу простим силуетам. У повсякденному житті вони обирають сукні на бретелях, які можна доповнити жакетом, джинсовою курткою чи косухою.

Щоб створити ніжний образ та підкреслити сексуальний силует сукні, вони доповнюють її кардиганом та сорочкою.

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Прямі джинси

Француженки обирають такі фасони, які вигідно підкреслюють фігуру та стильно поєднуються з базовим одягом та взуттям. Варто додати, що прямі джинси візуально роблять довшими ноги. Денімовий виріб можна носити з футболками, водолазками, блузами та кроп-топами.

Жакет

Майже у всіх француженок є в гардеробі жакет, адже він служить чудовим доповненням до суконь, легінсів, штанів та джинсів.

Кардиган

Цей елемент гардеробу француженки найчастіше носять навесні та влітку. Кардиган вони одягають замість джинсових курток чи шкірянок. Жюлі Феррері на своєму прикладі показує, як міксувати молочний кардиган з довгою жовтою сукнею.

Сумка на плече

Така сумка стане універсальною та стильною прикрасою до будь-якого образу. Вона є практичною для щоденного носіння та виглядає надзвичайно елегантно.

Француженка Каміль Шер'єр модну сумку на плече Cleo від Prada поєднує з короткими шортами та об'ємним светром, а також – з класичним пальтом і сірими джинсами.

Мініспідниця

У цьому сезоні мініспідницю стилісти радять носити з вкороченим жакетом та блузами. Француженки обирають моделі зі щільного деніму, вельвету чи твіду. Головне правило француженок таке – якщо показуєте ноги, то верхня частина образу повинна бути стриманою.