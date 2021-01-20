У кінці грудня Independent Critics опублікували щорічний рейтинг "100 найкрасивіших лиць 2020 року". Члени журі визначили дівчат з ідеальними пропорціями тіла, а на першому місці опинилася 19-річна ізраїльтянка Яель Шелбі.

Дівчина вперше очолила рейтинг, випередивши за кількістю набраних голосів тайську виконавицю Лісу Манобан, австралійську модель Мейку Вуллард і тайванську співачку Чжоу Цзиюй, пише 24 канал.

Читайте також Ідеальне поєднання синього і рожевого: К'яра Ферраньї показала стильний образ

При цьому сама Шелбі вже неодноразово опинялася в списку 100 найкрасивіших жінок – у 2017 році вона зайняла 14 місце, у 2018 – третє, а у 2019 – друге.

У 2019 році Шелбі стала обличчям нової кампанії косметичного бренду Кайлі Дженнер – завдяки цій співпраці про модель з Ізраїлю дізналися далеко за межами її батьківщини. Крім модельної кар'єри, дівчина також пробує свої сили в якості актриси – знімається в ізраїльських телесеріалах.

Красуня любить стильне вбрання, тож із заохоченням демонструє цікаві образи у своєму інстаграмі. Варто зазначити, що за особистою сторінкою дівчини стежить понад 1 мільйон користувачів.

Як одягається Яель Шелбі

У гардеробі модної ізраїльтянки можна простежити багато стильних і трендових елементів гардеробу. Дівчина вміло поднує чорні черевики на масивній підошві з широкими білими штанами та сірою майкою.

Модель любить спортивні костюми, тож на одному зі своїх кадрів приміряла стильний білий костюм-оверсайз з кольоровим надписом бренду Beverly Hills Club. Такий простий аутфіт довершувала голуба сумка Prada.

Яель є прихильницею романтичних та ніжних образів, тож у її гардеробі можна знайти трикотажний костюм світло-коричневого відтінку, який вона доповнила кедами Prada.

У сучасному світі молодь робить ставку на комфортні аутфіти, тож здебільшого Яель приміряє світшоти, які ідеально вписуються у загальну концепцію її образу.

Шелбі може похизуватися чималою кількістю речей з деніму, завдяки якому її луки виглядають простими і стильними.